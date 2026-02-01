americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jarrett Allen anota récord personal de 40 puntos en triunfo de Cavaliers 130-111 sobre Trail Blazers

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Jarrett Allen anotó un récord personal de 40 puntos y capturó 17 rebotes mientras los Cavaliers de Cleveland propinaron a a los Trail Blazers de Portland su quinta derrota consecutiva al imponerse 130-111 la noche del domingo.

Jarrett Allen (31), de los Cavaliers de Cleveland, dispara sobre Donovan Clingan (23), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de febrero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Amanda Loman)
Jarrett Allen (31), de los Cavaliers de Cleveland, dispara sobre Donovan Clingan (23), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de febrero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Amanda Loman) AP

Sam Merrill añadió 22 unidades, incluidos seis triples, y los Cavaliers se recuperaron de una derrota ante los Suns de Phoenix el viernes por la noche que rompió una racha de cinco victorias consecutivas. Allen también contribuyó con cinco asistencias y cuatro bloqueos.

Caleb Love tuvo 21 tantos para los Blazers, que lucharon sin su máximo anotador Deni Avdija. Se perdió el juego debido a una distensión en la parte baja de la espalda.

Portland estuvo detrás por 24 puntos, pero redujo la diferencia en el último cuarto, acercándose a 106-96 con 7:32 en el reloj de juego. Los Cavaliers se adelantaron 118-104 con un triple de Merrill a falta de 4:15, y los aficionados comenzaron a dirigirse hacia las salidas.

Antes del juego, Avdija obtuvo su primera selección al All-Star cuando fue elegido como reserva de la Conferencia Oeste. La estrella de Cleveland, Donovan Mitchell, fue seleccionada como reserva en la Conferencia Este.

Con el plazo de traspasos acercándose, ambos equipos realizaron intercambios antes del juego. Los Cavs adquirieron a los guardias Keon Ellis y Dennis Schroder de Sacramento en un intercambio de tres equipos que envió al alero De’Andre Hunter a los Kings. Los Bulls de Chicago recibieron a Dario Saric de Sacramento junto con selecciones de draft como parte del acuerdo.

Portland adquirió al delantero Vit Krejci de los Hawks de Atlanta a cambio del pívot lesionado Duop Reath y un par de selecciones de draft.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Destacados del día

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

El tanquero Emilia regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter