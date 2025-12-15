Jaren Jackson Jr. anota 31 puntos, Cam Spencer suma 27 y los Grizzlies vencen 121-103 a los Clippers

Compartir en:









Jaylen Wells (0), de los Grizzlies de Memphis, lleva el balón rumbo a la canasta frente a James Harden (1), ce los Clippers de Los Ángeles, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 15 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Ethan Swope) AP

Jaylen Wells anotó 16 tantos y el novato Cedric Coward tuvo 12 mientras los Grizzlies lograron una victoria sobre los Clippers por tercera vez en menos de tres semanas. Ja Morant también anotó 12 puntos para Memphis en su segundo juego desde que regresó de una lesión en la pantorrilla.

Aunque Morant regresó, el pívot de los Grizzlies, Zach Edey, se perdió su segundo juego de una ausencia prolongada debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Santi Aldama comenzó en esa posición por segundo juego consecutivo y se limitó a solo tres puntos con dos rebotes.

Kawhi Leonard anotó 21 tantos y Kris Dunn añadió 17 para los Clippers, quienes han perdido 12 de sus últimos 14 juegos.

James Harden fue contenido en 13 puntos, mientras que John Collins y Jordan Miller anotaron diez cada uno para Los Ángeles en su octava derrota consecutiva en casa. Los Clippers ganaron por última vez en su propio edificio el 31 de octubre.

Los Clippers lideraban 64-63 con un triple de Leonard justo antes del punto medio del tercer cuarto. Los Grizzlies tomaron el control desde allí, con una racha de 9-0 para una ventaja de 72-64, mientras tomaban una delantera de 90-76 en el cuarto cuarto. Wells anotó cuatro puntos en la racha.

Spencer hizo cuatro triples en menos de seis minutos del cuarto período y logró un récord personal de siete tiros desde larga distancia en diez intentos.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP