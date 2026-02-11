Jaren Jackson Jr. anota 23 en su debut como local y Jazz propina 14ta derrota seguida a Kings

Compartir en:









Jaren Jackson Jr., del Jazz de Utah, salta para disparar frente a los Kings de Sacramento en el encuentro del miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Rob Gray) AP

Lauri Markkanen anotó 19 puntos para ayudar a que el Jazz ganara su segundo partido consecutivo. Isaiah Collier sumó 12 puntos y 14 asistencias. Brice Sensabaugh aportó 19 puntos desde el banquillo.

Utah acertó el 54,7% de sus tiros de campo y encestó 15 triples. Jackson y Markkanen se combinaron para 15 canastas en tres cuartos.

DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 20 puntos y Devin Carter añadió 19. Los Kings perdieron su 14.º partido consecutivo tras ir abajo por dos dígitos durante los últimos 40 minutos.

Utah superó a Sacramento por 25-6 en puntos al contraataque y por 58-42 en la pintura.

El Jazz amplió su ventaja a 34 puntos tras tres cuartos, al ponerse 100-66 cuando Sensabaugh anotó una bandeja con “finger roll” para vencer la bocina.

