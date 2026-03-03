americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jardinero de los Filis Johan Rojas impugna posible suspensión de 80 juegos, dice fuente de AP

NUEVA YORK (AP) — El jardinero de los Filis de Filadelfia Johan Rojas impugnó una posible suspensión de 80 juegos por parte de las Grandes Ligas tras un presunto resultado positivo de dopaje, informó el martes una persona familiarizada con el proceso.

ARCHIVO - Johan Rojas, de los Filis de Filadelfia, calienta antes de un juego de pretemporada el jueves 26 de febrero de 2026 en Clearwater, Florida (AP Foto/Matt Slocum, archivo)
ARCHIVO - Johan Rojas, de los Filis de Filadelfia, calienta antes de un juego de pretemporada el jueves 26 de febrero de 2026 en Clearwater, Florida (AP Foto/Matt Slocum, archivo) AP

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el resultado positivo no se ha anunciado.

Según el acuerdo antidopaje de las Grandes Ligas con el sindicato de peloteros, el proceso de apelación por un primer resultado positivo en una prueba de una sustancia para mejorar el rendimiento se realiza antes de un anuncio público de la sanción.

Rojas, de 25 años y quien debutó en las Grandes Ligas en 2023, fue retirado del roster de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, dijo a los reporteros el lunes el gerente general del equipo, Nelson Cruz.

El dominicano bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Filis la temporada pasada. Fue enviado a la sucursal de la Triple-A en Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la temporada.

Va de 11-1 con los Filis durante los entrenamientos de pretemporada.

Tiene un promedio de bateo de por vida de .252, con seis jonrones, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter