Japón expresó preocupación por las dudas sobre la legitimidad de las elecciones de venezuela

El funcionario hablo también del hecho de que parte de los venezolanos, incluidos los principales partidos de la oposición, y la comunidad internacional han señalado irregularidades en el proceso y a la falta de una amplia participación del pueblo, incluida la oposición.

“La coalición gobernante declaró la victoria en las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela en las que no participaron los principales partidos de la oposición, argumentando que las elecciones no fueron libres y justas de acuerdo con la Constitución. Por otra parte, el pueblo venezolano, incluidos los principales partidos de la oposición, y la comunidad internacional han planteado varias dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y han señalado que no se logró una amplia participación del pueblo venezolano, incluidos los principales partidos de la oposición, en las elecciones. Japón expresa su profunda preocupación por el hecho de que se hayan planteado dudas sobre si se celebraron elecciones libres y justas en Venezuela, lo que Japón ha pedido en repetidas ocasiones”, sostuvo Yoshida.

Con una abstención cercana a 80%, Japón pidió transparencia al régimen de Maduro y llamó a realizar “esfuerzos pacíficos y constructivos para restaurar la democracia en Venezuela con el fin de abordar el deterioro de la situación económica, social y humanitaria en el país”.

“Japón pide que se hagan esfuerzos pacíficos y constructivos para restablecer la democracia en Venezuela a fin de hacer frente al deterioro de la situación económica, social y humanitaria del país. Desde esta perspectiva, Japón espera firmemente que la democracia en Venezuela se recupere rápida y pacíficamente mediante elecciones libres y justas con una amplia participación del pueblo venezolano”, agregó el portavoz.