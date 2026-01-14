Japón y Filipinas firman un nuevo pacto de defensa ante la creciente agresión de China

Japón ha enfrentado crecientes tensiones políticas, comerciales y de seguridad con China, que se enfureció por el comentario de la primera ministra, Sanae Takaichi, de que una posible acción china contra Taiwán podría provocar una intervención japonesa.

Japón y Filipinas también han tenido conflictos territoriales separados con Beijing en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional que han continuado intensificándose y amenazan con involucrar a Estados Unidos, un aliado por tratado de las dos naciones asiáticas.

El ministro japonés de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, firmó el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados con la Secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, en Manila. Durante la ceremonia, Japón también anunció nueva asistencia en seguridad y desarrollo económico a Filipinas, incluyendo financiamiento para la construcción de refugios para botes de seguridad y la expansión del acceso a internet en las provincias pobres del sur de Filipinas, que en el pasado sufrieron una rebelión separatista de una minoría musulmana.

“Ambos reconocimos el valor de promover el Estado de derecho, incluyendo la libertad de navegación y sobrevuelo, especialmente en el mar de China Meridional”, afirmó Lazaro después de la firma.

Motegi expresó que él y Lazaro "coincidieron en continuar oponiéndose a los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción en los mares de China Oriental y Meridional", en una clara crítica a la creciente asertividad de Beijing sin nombrar a China.

El acuerdo logístico militar, que debe ser ratificado por los legisladores japoneses antes de que entre en vigor, es el último pacto de defensa clave forjado entre Japón y Filipinas para profundizar su alianza de seguridad.

Además de facilitar ejercicios conjuntos de combate, también ayudaría a Japón y Filipinas a responder conjuntamente a desastres naturales, una preocupación mutua, y participar en misiones de paz de las Naciones Unidas, según funcionarios japoneses y filipinos.

A mediados de 2024, ambos países firmaron el Acuerdo de Acceso Recíproco, que permite el despliegue de fuerzas de cualquiera de los países en el territorio del otro para ejercicios de combate conjuntos y más grandes, incluyendo simulacros de fuego real. Ese pacto entró en vigor en septiembre.

Funcionarios japoneses y filipinos aún están negociando otro acuerdo que busca mejorar la seguridad de la información de defensa y militar altamente confidencial que los países podrían compartir.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y el entonces primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciaron conjuntamente el inicio de las negociaciones para el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados en Manila en abril del año pasado.

Ishiba también criticó las acciones agresivas de Beijing sin nombrar a China. "Espero que nuestros dos países continúen trabajando estrechamente para lograr un Indopacífico libre y abierto basado en el Estado de derecho", dijo Ishiba entonces.

Los barcos guardacostas chinos y filipinos han tenido enfrentamientos cada vez más hostiles en el mar de China Meridional bajo Marcos, quien asumió el cargo en 2022. Su predecesor, Rodrigo Duterte, fomentó un acercamiento al presidente chino, Xi Jinping, y el líder ruso, Vladímir Putin.

Beijing reclama prácticamente toda la región marítima, donde ha reforzado su presencia de guardacostas y naval y ha construido bases en islas artificiales para fortalecer sus reclamos. Malasia, Vietnam, Brunéi y Taiwán también han estado involucrados en los prolongados enfrentamientos territoriales.

En el mar de China Oriental, China ha enviado rutinariamente buques de la guardia costera y aviones a aguas y espacio aéreo que rodean islas, que son reclamadas tanto por Tokio como por Beijing, para hostigar a los buques japoneses. Eso ha llevado a Japón en ocasiones a desplegar aviones en respuesta.

Estados Unidos ha advertido repetidamente a China sobre sus crecientes actos de agresión en las aguas disputadas contra Japón y Filipinas, que están entre los aliados más firmes de Washington en Asia.

___

El periodista de video de Associated Press, Joeal Calupitan, en Manila contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP