americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Japón supera obstáculo para reiniciar mayor planta nuclear del mundo

TOKIO (AP) — El gobernador de una provincia japonesa dio formalmente el martes su consentimiento local para reactivar dos reactores en la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, superando el último obstáculo para reiniciar la planta que ha estado inactiva durante más de una década tras los colapsos de 2011 en otra planta gestionada por la misma empresa.

Hideyo Hanazumi, gobernador de Niigata, dio formalmente su aprobación.

En su reunión con el ministro de Economía e Industria Ryosei Akazawa, transmitió el "respaldo" de la prefectura para reiniciar los reactores 6 y 7 en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, aceptando la promesa del gobierno de garantizar la seguridad, la respuesta ante emergencias y la comprensión de los residentes.

Los preparativos para el reinicio del reactor 6 han avanzado y se espera que la empresa de servicios públicos TEPCO solicite una inspección de seguridad final por parte de la Autoridad de Seguridad Nuclear a finales de esta semana, antes de una posible reanudación en enero. El trabajo en el otro reactor tomará algunos años más.

El movimiento se produce un día después de que la asamblea prefectural de Niigata adoptara una ley de presupuesto que incluía los fondos necesarios para un reinicio, apoyando el consentimiento previo del gobernador.

"Fue una decisión pesada y difícil", dijo Hanazumi a los periodistas.

Hanazumi también se reunió con la primera ministra Sanae Takaichi, quien también apoya la energía nuclear, y le pidió que visitara la planta para observar la seguridad.

Japón una vez planeó eliminar gradualmente la energía atómica tras el desastre en la planta de Fukushima causado por un terremoto y un tsunami. Pero ante la escasez global de combustible, el aumento de precios y la presión para reducir las emisiones de carbono, el gobierno ha revertido su política y ahora busca aumentar el uso de energía nuclear acelerando los reinicios de reactores, extendiendo su vida útil operativa y considerando la construcción de nuevos.

De los 57 reactores comerciales, 13 están actualmente en operación, 20 están fuera de servicio y otros 24 están siendo desmantelados, según las autoridades nucleares.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa, que comprende siete reactores, es la más grande del mundo. La planta ha estado fuera de servicio desde 2012 como parte de los cierres de reactores a nivel nacional en respuesta a los colapsos de marzo de 2011 en la planta Fukushima Daiichi de TEPCO.

Los reactores 6 y 7 en Kashiwazaki-Kariwa habían superado las pruebas de seguridad en 2017, pero sus preparativos de reinicio se suspendieron después de que se encontraran una serie de problemas en 2021. La Autoridad de Regulación Nuclear levantó una prohibición operativa en la planta en 2023.

Su reanudación nuevamente enfrentó incertidumbre tras el terremoto del 1 de enero de 2024 en la cercana región de Noto, que reavivó las preocupaciones entre los residentes locales sobre la planta y la evacuación en caso de un desastre mayor. El Ministerio de Industria buscó una aprobación temprana de reanudación de Niigata dos meses después.

En Japón, el reinicio de un reactor está sujeto al consentimiento de la comunidad local.

TEPCO, fuertemente cargada con el creciente costo de décadas de desmantelamiento y compensación para los residentes afectados por el desastre de Fukushima, ha estado ansiosa por reanudar su única planta nuclear operativa para mejorar su negocio. TEPCO ha estado luchando por recuperar la confianza pública en la operación de una planta nuclear.

Además de la seguridad de la planta, los expertos dicen que la aceleración de los reinicios de reactores también genera preocupación en un país sin un reprocesamiento completo de combustible nuclear o planes para la gestión de desechos radiactivos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter