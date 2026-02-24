Japón exige la rápida liberación de un ciudadano japonés detenido en Irán

Preguntado por reportes de medios extranjeros sobre el caso, el subsecretario del gobierno, Masanao Ozaki, confirmó que el ciudadano japonés fue detenido el 20 de enero, pero no ofreció más detalles, aludiendo a cuestiones de privacidad.
TOKIO (AP) — El gobierno de Japón dijo el miércoles que un ciudadano japonés permanece detenido en Teherán desde enero y exigió a las autoridades iraníes que lo liberen rápidamente.
Ozaki señaló que el gobierno está en contacto con el detenido y con sus familiares, al tiempo que les brinda el apoyo necesario.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
