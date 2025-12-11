Japón emite aviso de tsunami tras sismo de 6,7 en el noreste del país

Por el momento se desconoce si hubo daños o personas heridas.
TOKIO (AP) — Japón emitió el viernes una advertencia de tsunami después de que un sismo de magnitud 6,7 sacudió el noreste del país, informó la Agencia Meteorológica.
El lunes, otro temblor de magnitud 7,5 en el norte dejó al menos 34 heridos, daños leves y un tsunami en las comunidades costeras del Pacífico. Ese terremoto fue frente a la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla Honshu.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
