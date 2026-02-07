americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Japón domina el snowboard con un 1-2 en los Juegos Olímpicos

LIVIGNO, Italia (AP) — Ese banco en constante crecimiento de snowboarders japoneses es profundo. También saltan muy alto.

Desde la izquierda, el japonés Ryoma Kimata, medallista de plata, el japonés Kira Kimura, medallista de oro, y el chino Su Yiming, medallista de bronce, celebran tras la final masculina de snowboard big air en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Desde la izquierda, el japonés Ryoma Kimata, medallista de plata, el japonés Kira Kimura, medallista de oro, y el chino Su Yiming, medallista de bronce, celebran tras la final masculina de snowboard big air en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) AP

El país que ha estado afirmando constantemente su dominio sobre el halfpipe llevó ese espectáculo al concurso de big air de los Juegos Olímpicos de Invierno el sábado por la noche, donde Kira Kimura y Ryoma Kimata volaron y aterrizaron para lograr un 1-2 y poner a su país en la cima del evento de vuelo más alto del deporte.

Ningún país se ha beneficiado de la manera en que Japón lo ha hecho con el fenómeno relativamente nuevo de poder practicar usando bolsas de aire para amortiguar las caídas durante la práctica. Esto abre nuevas posibilidades, tanto en la dificultad de los trucos que los riders pueden perfeccionar como en el tiempo que pueden dedicar a hacerlo.

Para Japón, esto se ha estado mostrando en el halfpipe, el evento emblemático del deporte, durante al menos 12 años. Cuando Ayumu Hirano ganó el título olímpico hace cuatro años, marcó su tercera medalla olímpica. Aunque llega a estos Juegos lesionado, un gran equipo de su país está listo para llenar el vacío.

¿Por qué su país es tan bueno en esto?

“Odiamos perder”, dijo Ogiwara, quien ha ganado los dos últimos concursos de big air de los X Games.

No fue una noche de trucos innovadores en una colina que no ha estado generando una velocidad vertiginosa esta semana, pero en un concurso donde los jueces recompensaron la consistencia, Japón estuvo allí para recoger las medallas. Kimura, cuyos mejores resultados anteriores fueron tres segundos lugares en eventos de la Copa del Mundo, ganó con una puntuación de 179.50, el total de sus dos mejores carreras de tres.

Su compañero de equipo, Kimata, quien ganó el campeonato mundial en este evento el año pasado, tuvo la oportunidad de vencerlo, pero terminó ocho puntos detrás.

El campeón defensor Su Yiming de China terminó tercero para completar su colección de medallas olímpicas.

Un día de orgullo para Japón, también. Antes de esto, el país había acumulado una sola medalla de bronce en big air, reservando la mayoría de las celebraciones para Hirano y compañía en el halfpipe.

Ahora, empieza a sentirse como si todo el parque de nieve fuera suyo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter