Japón anota 9 carreras en la octava y vence 9-0 a República Checa en el Clásico

TOKIO (AP) — Con un racimo de nueve carreras en el octavo inning, el campeón defensor Japón sometió el martes 9-0 a la República Checa en el último juego del Grupo C del Clásico Mundial de béisbol en el Tokyo Dome.

El japonés Munetaka Murakami recorre las bases después de conectar un grand slam ante la República Checa, el martes 10 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
Japón cerró con marca invicta de 4-0 en la fase de grupos. Los checos, medallistas de bronce del Campeonato Europeo de 2025, perdieron sus cuatro partidos.

Japón, que se fue en blanco durante siete entradas, prendió su ofensiva en la octava.

Teruaki Sato anotó gracias a un doble de Kenya Wakatsuki y el error de tiro del jardinero derecho checo William Escala. Ukyo Shuto añadió un jonrón de tres carreras y Munetaka Murakami cerró la entrada con un grand slam.

Japón dio descanso a Shohei Ohtani para prepararse para su duelo de cuartos de final en Estados Unidos el próximo sábado. Enfrentarán al segundo del Grupo D que saldrá entre República Dominicana y Venezuela.

El pitcheo checo cumplió con su tarea durante la mayor parte de la noche en Tokio.

El abridor Ondrej Satoria mantuvo a Japón sin anotar durante cuatro innings y dos tercios. Su repertorio de lanzamientos en el rango de 68-75 mph incomodó a los anfitriones. Dispersó seis hits y ponchó a tres con 67 lanzamientos.

Su relevo Michael Kovala mantuvo a Japón sin anotar hasta la séptima entrada, pero tropezó en la octava y cargó con la derrota. La victoria fue para Yumeto Kanemaru.

Satoria es famoso en Japón. Ponchó a Shohei Ohtani con tres lanzamientos en el Clásico de 2023 en Tokio, pero esta vez no pudo enfrentarlo.

Japón ya había asegurado su pase a los cuartos de final, así que Ohtani descansó y se perdió el duelo ante Satoria.

“Estoy triste”, dijo Satoria al saber que Ohtani no estaba en la alineación. “Creo que muchos aficionados también están tristes. Tal vez está descansando para el largo viaje a Miami”.

Todos los jugadores checos tienen trabajos diurnos. Satoria, que se retira de la selección nacional, es electricista, y el mánager Pavel Chadim —el doctor Chadim— es neurólogo.

Chadim llevó la medalla de bronce del Campeonato Europeo de 2025 a una sesión de entrevistas para dejar claro su punto.

“Tengo esta medalla porque quiero mostrarle a algunas personas en el mundo que no somos turistas del béisbol. Practicamos el béisbol como profesionales. No queremos excusas. Jugamos como profesionales en el terreno”, indicó Chadim.

Eso funcionó durante siete entradas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

