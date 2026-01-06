americateve

James y Doncic anotan 30 puntos cada uno para que Lakers superen 111-103 a Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — LeBron James anotó 30 puntos, Luka Doncic culminó su actuación de 30 puntos y diez asistencias con un par de triples desequilibrados y de rescate mientras el reloj de tiro se agotaba, y los Lakers de Los Ángeles resistieron el martes por la noche 111-103 ante unos tambaleantes Pelicans de Nueva Orleans.

LeBron James (23), alero de los Lakers de Los Ángeles, realiza un mate junto al base Micah Peavy (14), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, hoy martes 6 de enero de 2026. (AP Photo/Matthew Hinton)
LeBron James (23), alero de los Lakers de Los Ángeles, realiza un mate junto al base Micah Peavy (14), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, hoy martes 6 de enero de 2026. (AP Photo/Matthew Hinton) AP

Deandre Ayton sumó 18 puntos y 11 rebotes para los Lakers, quienes ganaron por cuarta vez en sus últimos cinco juegos, enviando a los Pelicans a su octava derrota consecutiva.

Trey Murphy anotó un récord personal de 41 puntos, Zion Williamson anotó 15 puntos y el novato Derik Queen tuvo diez puntos y 13 rebotes para Nueva Orleans, que llegó a liderar por hasta nueve puntos al final del tercer cuarto.

Ningún equipo lideró por más de siete hasta que los tiros libres de Karlo Matkovic dieron a Nueva Orleans una ventaja de 83-74 al final del tercer cuarto.

Los Lakers también terminaron con un 50.6% de efectividad en tiros (43 de 85). Los Pelicans lanzaron un 44% (40 de 91) y fallaron 30 de los 40 triples que intentaron.

Herb Jones, regresando de una lesión en el tobillo derecho que lo mantuvo fuera siete juegos, tuvo dificultades con su tiro, fallando ocho de nueve intentos. Los Pelicans fallaron cinco de sus 18 tiros libres, con Williamson fallando cuatro.

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

