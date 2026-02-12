James Van Der Beek el astro de "Dawson's Creek" que se burló de su imagen de galán

ARCHIVO - James Van Der Beek asiste al estreno de "The Words" en Los Ángeles el 4 de septiembre de 2012. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán”, señaló la familia del actor en un comunicado en Instagram. “Por ahora pedimos respeto a la privacidad y tranquilidad mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Van Der Beek reveló en 2024 que estaba en un tratamiento por cáncer colorrectal.

El actor hizo una aparición sorpresa en video en septiembre en un evento benéfico de reunión de “Dawson's Creek” en Nueva York, después de haberse retirado previamente por enfermedad.

Apareció proyectado en el escenario del Teatro Richard Rodgers durante una lectura en vivo del episodio piloto de la serie para beneficiar a F Cancer y a Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda lo sustituyó en el escenario.

Van Der Beek, que en su momento fue un chico de teatro, protagonizaría la película “Varsity Blues” ("Juego de campeones") y en televisión “CSI: Cyber” como el agente especial del FBI Elijah Mundo, pero quedó ligado para siempre a “Dawson’s Creek”, que se emitió de 1998 a 2003 en The WB.

La serie seguía a un grupo de amigos de secundaria que experimentaban enamorarse, forjar amistades reales y encontrar su lugar en la vida. Van Der Beek, entonces de 20 años, interpretó a Dawson Leery, de 15, que aspiraba a ser un director con la calidad de Steven Spielberg.

Con “I Don’t Want To Wait”, de Paula Cole, como su melancólica canción de apertura, “Dawson's Creek” ayudó a definir a The WB como un refugio para adolescentes y jóvenes adultos que se identificaban con sus diálogos hiperarticulados y su franqueza al hablar de sexualidad. Y lanzó al estrellato a Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson.

“Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una pérdida enorme no solo para tu familia, sino para el mundo”, escribió Sarah Michelle Gellar a su viuda en Instagram.

Katharine McPhee Foster señaló: “Esto es una noticia devastadora, más allá de lo imaginable”. Otras personas que publicaron mensajes de duelo fueron Jenna Dewan y Olivia Munn.

La serie causó revuelo cuando uno de los adolescentes inició un romance subido de tono con una profesora 20 años mayor que él y cuando el personaje de Holmes trepó por la ventana del dormitorio de Dawson y se acurrucaron juntos. Series más atrevidas como “Euphoria” y “Sex Education” están en deuda con “Dawson's Creek”.

A Van Der Beek a veces le costó salir de la sombra de la serie, pero con el tiempo se inclinó por parodiarse a sí mismo, como en videos de Funny Or Die y en el videoclip de “Blow”, de Kesha, que incluía su batalla con pistolas láser contra la estrella pop en un club nocturno y unicornios muertos.

“Es difícil competir con algo que fue el fenómeno cultural de ‘Dawson’s Creek’”, le comentó a Vulture en 2013. “Duró tanto tiempo. Son muchas horas interpretando a un personaje frente a la gente. Así que es natural que te asocien con eso”.

Un GIF popular y "Varsity Blues"

Más de una década después de que la serie saliera del aire, una escena al final de la tercera temporada se convirtió en un GIF. Dawson miraba cómo su alma gemela iniciaba un romance con su mejor amigo y rompía a llorar.

“No estaba en el guion que yo tuviera que llorar; fue una de esas cosas en las que es un momento mágico y simplemente ocurre en la escena”, le contó Van Der Beek a Vanity Fair. Pareció exasperado cuando le dijo a Los Angeles Times: “De repente, seis años de trabajo se redujeron a un clip de siete segundos en bucle”. Luego el propio Van Der Beek recreó el GIF en 2011 para Funny or Die y le dio una segunda vida.

Cuando aún estaba en “Dawson’s Creek”, Van Der Beek condujo “Saturday Night Live” —el invitado musical fue Everlast— y consiguió un papel codiciado en “Varsity Blues”, interpretando a un mariscal de campo suplente de secundaria que da un paso al frente cuando la estrella sufre una lesión.

El personaje de Van Der Beek, Mox, resulta no ser un fanático del fútbol americano: prefiere leer a Kurt Vonnegut y anhela la educación universitaria que le permita escapar de la mentalidad de los deportistas de su pueblo de Texas.

“No quiero tu vida”, grita en un momento. El crítico Roger Ebert lo calificó de “convincente y simpático”.

Después de "Dawson’s Creek"

Algunos de sus proyectos después de “Dawson’s Creek” incluyeron cocrear e interpretar a Wesley “Diplo” Pentz, un productor musical soso pero simpático, en la sátira estilo falso documental de Viceland “What Would Diplo Do?” En 2019, llegó a las semifinales de “Dancing with the Stars” de ABC e interpretó a un exnovio calvo y fuera de forma en “How I Met Your Mother”.

“Cuanto más te burlas de ti mismo y no intentas buscar ningún tipo de respeto, más parece que la gente te respeta”, le dijo a Vanity Fair en 2011. “Siempre he sido un payaso atrapado en el cuerpo de un protagonista”.

Entre 2003 y 2013, hizo apariciones en series como “Criminal Minds”, “One Tree Hill” y “How I Met Your Mother”. Se interpretó a sí mismo con una intensidad de chiflado en el drama de ABC encabezado por Krysten Ritter “Don’t Trust the B— in Apartment 23”, y también participó en el efímero derivado de “CSI”, “CSI: Cyber”, y en “Friends With Better Lives” de CBS.

También apareció en películas como la comedia de 2001 de Kevin Smith “Jay and Silent Bob Strike Back” ("Jay y el silencioso Bob") y su secuela de 2019, “Jay and Silent Bob Reboot” ("Jay y Bob el silencioso: el reboot"). Participó en la adaptación de 2002 de Bret Easton Ellis de “The Rules of Attraction” ("Atracción"), junto a Jessica Biel y Kate Bosworth.

En 2025, fue desenmascarado como Griffin en “The Masked Singer”, después de cantar una versión de “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, y “I Had Some Help”, de Post Malone y Morgan Wallen.

Sus inicios en el teatro

Van Der Beek, que se crio en Cheshire, Connecticut, empezó a actuar a los 13 años después de sufrir una conmoción cerebral jugando al fútbol americano que le impidió jugar durante un año. Consiguió el papel de Danny Zuko en la producción escolar de “Grease”.

Siguió con el teatro y, a los 16 años, en 1994, obtuvo un papel off-Broadway en “Finding the Sun”, del ganador del Pulitzer Edward Albee, y el de uno de los hijos en una reposición de “Shenandoah” en la prestigiosa Goodspeed Opera House, en su estado natal.

Obtuvo una beca para la Universidad Drew, en Nueva Jersey, pero dejó la escuela antes de tiempo cuando fue elegido para “Dawson’s Creek”. Regresó al campus en 2024 para aceptar un título honorario por su “servicio desinteresado y compromiso ejemplar con la misión de Drew”, informó la universidad.

La presidenta de la Universidad Drew, Hilary Link, dio la bienvenida a Van Der Beek con una cita popular de su personaje de “Dawson’s Creek”: “El límite es pasajero”, señaló, “pero el corazón dura para siempre. Así que en esta mañana rendimos homenaje a ese corazón”.

Le sobreviven su esposa, Kimberly, y sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

La periodista de The Associated Press Maria Sherman contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

