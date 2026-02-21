James Milner fija nuevo récord de partidos en la Liga Premier en triunfo del Brighton

Compartir en:









James Milner del Brighton and Hove Albion (centro) tras la victoria en su partido de fútbol de la Liga Premier inglesa contra el Brentford en Londres, el sábado 21 de febrero de 2026. (Peter Tarry/PA vía AP) AP

Milner, de 40 años, superó la marca fijada por Gareth Barry al ser incluido en el once inicial del Brighton ante el Brentford. El Brighton ganó 2-0 en el Gtech Community Stadium.

“Siento que todavía puedo aportar minutos. Este año me he sentido un poco frustrado, quizá por no tener tantos minutos, pero es un equilibrio delicado porque, por supuesto, también tenemos que desarrollar a los jugadores y queremos ganar. Ojalá haya demostrado en los últimos partidos que todavía puedo contribuir en el campo”, señaló Milner.

Milner debutó en la liga con 16 años con el Leeds en 2002, al ingresar como suplente en una victoria 4-3 contra el West Ham.

En una carrera con muchos destinos, fue un ganador habitual de trofeos con el Manchester City y el Liverpool. Durante su etapa en esos dos clubes conquistó un palmarés completo que incluyó las tres Ligas Premier, la Liga de Campeones, la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa.

Milner está en el Brighton desde 2023 y, incluso en la etapa final de su carrera, ha disputado 18 partidos esta temporada.

El récord de Barry se mantenía desde que jugó su último partido de la Liga Premier con el West Brom ante el Huddersfield en 2018. Luego jugó dos temporadas más en la Championship, la segunda división.

Milner igualó el récord de Barry al entrar como suplente con el Brighton contra el Aston Villa el 11 de febrero. No se está poniendo límites sobre cuánto tiempo más puede seguir. "Cuando te haces mayor, las cosas pueden cambiar rápido. Con la lesión que tuve la temporada pasada, no pude levantar el pie durante seis meses. Seguiré empujando; veamos adónde nos lleva eso", señaló.