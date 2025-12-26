James Harden y Brook López llevan a Clippers a su 3ra victoria consecutiva

James Harden, base de los Clippers de Los Ángeles, dribla a Shaedon Sharpe, de los Trail Blazers de Portland, en el partido del viernes 26 de diciembre de 2025 (AP Foto/Craig Mitchelldyer) AP

Kawhi Leonard contribuyó con 28 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, incluyendo 18 unidades en el último cuarto.

Deni Avdija lideró a Portland con 27 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Los Clippers superaron a los Blazers 63-41 en la segunda mitad, incluyendo una racha de 19-1 en el tercer cuarto para tomar el control.

Un tiro libre de Donovan Clingan puso el marcador 71-59 a favor de los Blazers con 8:16 minutos restantes en el tercer cuarto, igualando la mayor ventaja de Portland en el encuentro. Después de una sequía para ambos equipos, los Clippers tomaron el control.

Tras el séptimo triple de López que puso el marcador 72-67, el brasileño Tiago Splitter, entrenador interino de los Blazers, cometió una falta técnica. Leonard encestó el tiro libre para poner el marcador 72-68.

Harden atinó dos tiros libres y luego anotó con una bandeja en penetración para empatar el duelo a 72.

Los Clippers tomaron su primera ventaja, 75-72 con 3:23 restantes en el tercer cuarto gracias al octavo triple de Lopez, quien conectó luego otro para poner el marcador 78-72.

La jugada de cuatro puntos de Harden con 1:06 restante en el tercer cuarto aumentó la ventaja a 85-77.

Leonard realizó una feroz clavada sobre Clingan para poner el marcador 95-86.

