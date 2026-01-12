americateve

James Harden supera a Shaquille O'Neal y es 9no en puntos históricos de la NBA

LOS ÁNGELES (AP) — James Harden superó a Shaquille O'Neal para ocupar el noveno lugar en la lista de máximos anotadores en la historia de la NBA.

James Harden (1), de los Clippers de Los Ángeles, es defendido por Sion James (4) y Tre Mann (23), de los Hornets de Charlotte, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)
James Harden (1), de los Clippers de Los Ángeles, es defendido por Sion James (4) y Tre Mann (23), de los Hornets de Charlotte, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

El escolta de los Clippers de Los Ángeles encestó un triple al inicio del tercer cuarto el lunes por la noche contra los Hornets de Charlotte, elevando el total de su carrera a 28.598 puntos en su juego número 1.187 de temporada regular. O'Neal había acumulado 28.596 unidades en 1.207 juegos a lo largo de 19 años.

Harden comenzó la noche con un promedio de 25,6 puntos por juego, su promedio más alto desde la temporada 2019-20 (34,3) cuando ganó el último de tres títulos consecutivos de máximo anotador de la liga.

Harden, quien inició el juego con 28.582 puntos de carrera en su 17ma temporada, enfrenta un ascenso empinado hacia el siguiente puesto. Wilt Chamberlain es octavo con 31.419 puntos, en solo 1.045 juegos a lo largo de 14 años. LeBron James es el líder de todos los tiempos con 42.601 puntos al comenzar su juego con los Lakers de Los Ángeles el lunes. Le siguen Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Kevin Durant.

Harden recientemente ascendió al puesto 12 en la lista de asistencias de todos los tiempos. El 11 veces All-Star también ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en triples encestados, detrás de Stephen Curry.

___

FUENTE: AP

