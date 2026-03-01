americateve

James Harden ayuda a los Cavs a ganar de visita pese a jugar con el pulgar roto

NUEVA YORK (AP) — Todavía recuperándose de un pulgar roto, James Harden regresó el domingo con éxito con los Cavaliers de Cleveland.

El base de los Nets de Brooklyn Nolan Traore avanza hacia la canasta frente a James Harden de los Cavaliers de Cleveland el domingo primero de marzo del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El base de los Nets de Brooklyn Nolan Traore avanza hacia la canasta frente a James Harden de los Cavaliers de Cleveland el domingo primero de marzo del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Harden sumó 22 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en la victoria de Cleveland por 106-102 en la cancha de los Nets de Brooklyn. El 11 veces All-Star acertó 4 de 7 desde la línea de 3 puntos.

Harden, de 36 años, se perdió dos partidos después de fracturarse el pulgar derecho durante la victoria del martes por la noche por 109-94 sobre los Knicks de Nueva York.

"Se podía ver en la primera mitad que no está al 100%, obviamente2, admitió el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson. “Pero en la segunda mitad tuvo ese tramo en el que estábamos teniendo dificultades; como que tomó el control, fue a la línea de tiros libres, encestó un par de triples, así que eso fue bueno”.

Harden fue adquirido en un canje del 3 de febrero de los Clippers de Los Ángeles. El veterano promedia 19,3 puntos, 8,0 asistencias y 5,1 rebotes en ocho partidos con Cleveland.

Anotó ocho puntos en la primera mitad ante Brooklyn, y los Nets se fueron al descanso con ventaja de 52-46. Pero Cleveland reaccionó en la segunda mitad.

Harden encestó dos tiros libres y convirtió una jugada de cuatro puntos para ayudar a los Cavs a tomar una ventaja de 70-64 con 4:40 por jugar en el tercer cuarto.

“Lo necesitábamos esta noche. Obviamente, jugando limitado, aun así jugó muy bien”, expresó Atkinson.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

