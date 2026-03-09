americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

James Harden anota 21 y llega a 29.000 puntos en triunfo 115-101 de Cavaliers sobre 76ers

CLEVELAND (AP) — James Harden anotó 21 puntos para convertirse en el noveno jugador en la historia de la NBA con más de 29.000 puntos en su carrera, Keon Ellis sumó 19 desde la banca y los Cavaliers de Cleveland se impusieron con comodidad 115-101 a los mermados 76ers de Filadelfia la noche del lunes.

James Harden (1), de los Cavaliers de Cleveland, dispara de larga distancia mientras Trendon Watford (12), de los 76ers de Filadelfia, defiende y Donovan Mitchell, izquierda, observa desde la banda en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de marzo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
James Harden (1), de los Cavaliers de Cleveland, dispara de larga distancia mientras Trendon Watford (12), de los 76ers de Filadelfia, defiende y Donovan Mitchell, izquierda, observa desde la banda en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de marzo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Donovan Mitchell aportó 17 unidades y seis asistencias, y Evan Mobley registró 15 tantos y ocho rebotes por los Cavaliers. Harden alcanzó la marca con un tiro libre en el primer cuarto y terminó el partido con 29.017 puntos en 17 temporadas como profesional.

Cleveland tiene marca de 8-1 en casa desde el 23 de enero, con su única derrota el domingo ante un Boston al alza, y ha ganado 18 de sus últimos 24 partidos en total. Los Cavaliers están en el cuarto lugar de la Conferencia Este, a un partido de Nueva York.

Quentin Grimes anotó 17 unidades y Cameron Payne tuvo 12 por Filadelfia, que ha perdido dos seguidos y cuatro de sus últimos cinco para caer al octavo puesto del Este. Justin Edwards añadió 14 tantos.

Los 76ers no contaron con sus cuatro máximos anotadores: el base All-Star Tyrese Maxey (esguince en el dedo derecho), Joel Embiid (distensión del oblicuo derecho), Paul George (suspensión de la liga) y VJ Edgecombe (contusión lumbar). En conjunto promedian 86,9 puntos por partido.

Harden anotó nueve puntos en el tercer cuarto, cuando los Cavaliers ampliaron su ventaja a 84-59 rumbo a barrer la serie de cuatro partidos de la temporada ante Filadelfia. En esos encuentros, ambos equipos sumaron 497 puntos en total.

El pívot de los Cavaliers Jarrett Allen se perdió su segundo partido consecutivo por tendinitis en la rodilla derecha.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Esta imagen, proporcionada por el Ejército de Estados Unidos , muestra al sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, de Glendale, Kentucky. (U.S. Amy vía AP)

Soldado de Kentucky en Arabia Saudí es la 7ma baja de EEUU en guerra con Irán

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter