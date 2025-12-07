americateve

James anota triple, suma 29 y Doncic logra triple-doble en victoria de Lakers sobre 76ers

FILADELFIA (AP) — LeBron James encestó un triple decisivo en los últimos momentos y anotó 29 puntos, Luka Doncic logró un triple-doble y los Lakers de Los Ángeles vencieron la noche del domingo 112-108 a los 76ers de Filadelfia.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, a la izquierda, habla con Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, a la derecha, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Chris Szagola) AP

Joel Embiid, quien tuvo una noche terrible para los 76ers, encestó un tiro de 18 pies que empató el marcador a 105. James respondió inmediatamente con un triple a falta de 1:12 para el final para tomar la delantera y añadió un tiro de 20 pies en la siguiente posesión para poner el marcador 110-105.

Doncic terminó con 31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias.

Tyrese Maxey lideró a Filadelfia con 28 puntos. Embiid falló 17 de 21 tiros y anotó 16 puntos.

Doncic, el líder anotador de la NBA, se perdió los dos últimos partidos mientras viajaba a Eslovenia, donde su prometida dio a luz a su hija. James se ausentó el viernes por la noche contra Boston debido a una ciática, que lo mantuvo fuera de juego durante los primeros 14 partidos de esta temporada, y artritis en la articulación del pie izquierdo.

Embiid ha lidiado con varias lesiones de rodilla esta temporada, pero no estaba dispuesto a perderse este partido contra James, su compañero de medalla de oro en los Juegos de París 2024, y los Lakers. Embiid falló diez de 11 tiros en la primera mitad, pero estuvo seis de seis desde la línea de tiros libres.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

