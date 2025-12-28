americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ja'Marr Chase anota dos touchdowns en la victoria de Bengals 37-14 sobre Cardinals

CINCINNATI (AP) — Ja'Marr Chase atrapó dos pases de touchdown de Joe Burrow, quien lanzó para 305 yardas mientras los Bengals de Cincinnati vencieron el domingo 37-14 a los Cardinals de Arizona.

JaMarr Chase, el receptor abierto de los Bengals de Cincinnati, celebra con los aficionados tras anotar un touchdown durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Cardinals de Arizona, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Cincinnati. (AP Photo/Jeff Dean)
Ja'Marr Chase, el receptor abierto de los Bengals de Cincinnati, celebra con los aficionados tras anotar un touchdown durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Cardinals de Arizona, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Cincinnati. (AP Photo/Jeff Dean) AP

Chase terminó con siete recepciones para 60 yardas y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 80 recepciones, 1.000 yardas de recepción y siete recepciones de touchdown en cada una de sus primeras cinco temporadas.

Burrow pasó para 300 yardas o más por vigésima octava vez, empatando con Andy Dalton por la mayor cantidad en la historia de la franquicia. Chase Brown corrió para 101 yardas y dos touchdowns mientras los Bengals (6-10) mejoraron a 3-2 desde que Burrow regresó de una cirugía en el dedo del pie izquierdo.

Trey McBride de Arizona tuvo diez recepciones, dándole 119 esta temporada para romper el récord de la NFL de una sola temporada para un ala cerrada, superando las 116 de Zach Ertz en 2018. También rompió el récord de los Cardinals de DeAndre Hopkins de 115 recepciones, establecido en 2020.

Los Cardinals (3-13) tenían la séptima mejor ofensiva de pase de la liga, pero la mejorada defensa de los Bengals los mantuvo en 233 yardas totales. Jacoby Brissett lanzó para 212 yardas y dos touchdowns.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter