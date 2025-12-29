americateve

Jamal Shead anota 19 puntos y los Raptors remontan una desventaja de 21 para 107-106 al Magic

TORONTO (AP) — Jamal Shead anotó 19 puntos, Brandon Ingram añadió 17 y los Raptors de Toronto Raptors superaron un déficit de 21 unidades en el segundo cuarto para vencer el lunes 107-106 al Magic de Orlando.

El alero de los Raptors de Toronto Brandon Ingram avanza hacia la canasta frente a Anthony Black del Magic de Orlando en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Gradey Dick anotó 15 puntos y Scottie Barnes tuvo 13 tantos y 11 rebotes mientras los Raptors se recuperaban por segundo día consecutivo. Toronto venció a Golden State en tiempo extra el domingo.

Anthony Black Orlando anotó 16 de sus 27 puntos por Orlando en el tercer cuarto. Paolo Banchero tuvo 23 unidades, 15 tablas y diez asistencias para el cuarto triple-doble de u carrera, pero el Magic no pudo ganar juegos consecutivos por primera vez en casi un mes.

Toronto llegó a estar 21 puntos en desventaja en el segundo cuarto y estaba diez abajo después del tercero antes de recuperarse en el cuarto. Los Raptors utilizaron una racha de 13-0 para tomar una ventaja de 105-102 con 3:26 restantes.

Banchero tuvo la oportunidad de darle la victoria a Orlando, pero no pudo conectar un intento de triple en retroceso al sonar la bocina.

___

FUENTE: AP

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

