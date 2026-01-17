americateve

Jamal Murray anota 42 puntos y lidera la victoria de los Nuggets sobre los Wizards

DENVER (AP) — Jamal Murray anotó 42 puntos con un 15 de 24 en tiros de campo la noche del sábado y los Nuggets de Denver se alejaron en los minutos finales para lograr una victoria de 121-115 sobre los Wizards de Washington.

Jamal Murray, del centro, de los Nuggets de Denver, se dirige a la canasta entre el guardia Justin Champagnie (izquierda) y el centro Alex Sarr (frente a la derecha), de los Wizards de Washington, en la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 17 de enero de 2026, en Denver. (AP Photo/David Zalubowski) AP

Con el juego empatado a 110, Murray encestó un triple con 2:12 por jugar para poner a los Nuggets por delante de manera definitiva. Luego añadió otro tiro y un par de tiros libres para extender la ventaja a 117-110.

Tim Hardaway Jr. tuvo su mejor marca de la temporada con 30 puntos y Peyton Watson anotó 21 mientras Denver, aún jugando sin el lesionado Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda), ganó su cuarto partido consecutivo y el sexto en sus últimos siete encuentros.

Kyshawn George lideró a los Wizards con 29 puntos, quienes perdieron su sexto partido consecutivo, incluyendo los cuatro de este viaje. Khris Middleton y Alex Sarr anotaron 16 cada uno.

Los Nuggets lanzaron con un 53% de efectividad desde el campo en el juego, incluyendo un 40% desde la línea de tres puntos.

Los Nuggets encestaron 14 triples en comparación con los 11 de los Wizards.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

