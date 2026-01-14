Jamal Murray anota 33 y Nuggets vencen 118-109 a Mavs mientras Cooper Flagg sale lesionado

Compartir en:









Jamal Murray, de los Nuggets de Denver, reacciona después de anotar una canasta frente a los Mavericks de Dallas durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 14 de enero de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Los Nuggets estaban cómodamente al frente cuando Flagg se torció el tobillo al tropezar en la cancha tras ser sancionado con una falta mientras defendía a Peyton Watson con 6:01 restantes en el segundo cuarto.

Flagg cojeó hacia el vestuario, pero regresó y jugó los últimos 2:35 antes del descanso. No salió para la segunda mitad antes del anuncio de que no volvería a jugar esa noche. El ex destacado de Duke, de 19 años, anotó seis puntos en 15 minutos.

Aaron Gordon sumó 22 unidades y Watson añadió 18 para Denver.

Naji Marshall anotó 24 puntos y Brandon Williams tuvo 20 para Dallas, que tuvo su peor porcentaje de la temporada desde la línea de tres puntos con un 14.7% (cinco de 34).

Dallas había reducido un déficit de 23 puntos a cinco al inicio del cuarto período con un triple del novato Ryan Nembhard cuando el ex Maverick Tim Hardaway respondió con un triple para iniciar una racha de 13-2 que puso a Denver al frente 101-85. Murray culminó la racha con un triple.

Los Mavericks se acercaron a seis en el último 1:12 antes de que Murray encestara un tiro justo por encima de la línea de tiros libres y Gordon anotara un par desde la línea de castigo.

Los Mavericks descartaron a Daniel Gafford en la segunda mitad debido a un esguince en el tobillo derecho que ha molestado al pívot titular la mayor parte de la temporada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP