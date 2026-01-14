americateve

Jamal Murray anota 33 y Nuggets vencen 118-109 a Mavs mientras Cooper Flagg sale lesionado

DALLAS (AP) — Jamal Murray anotó 33 puntos y los Nuggets de Denver se mantuvieron firmes para lograr una victoria de 118-109 sobre los Mavericks de Dallas, quienes estuvieron sin Cooper Flagg en la segunda mitad después de que el novato, primera selección general, se torciera el tobillo izquierdo el miércoles por la noche.

Jamal Murray, de los Nuggets de Denver, reacciona después de anotar una canasta frente a los Mavericks de Dallas durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 14 de enero de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez)
Jamal Murray, de los Nuggets de Denver, reacciona después de anotar una canasta frente a los Mavericks de Dallas durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 14 de enero de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Los Nuggets estaban cómodamente al frente cuando Flagg se torció el tobillo al tropezar en la cancha tras ser sancionado con una falta mientras defendía a Peyton Watson con 6:01 restantes en el segundo cuarto.

Flagg cojeó hacia el vestuario, pero regresó y jugó los últimos 2:35 antes del descanso. No salió para la segunda mitad antes del anuncio de que no volvería a jugar esa noche. El ex destacado de Duke, de 19 años, anotó seis puntos en 15 minutos.

Aaron Gordon sumó 22 unidades y Watson añadió 18 para Denver.

Naji Marshall anotó 24 puntos y Brandon Williams tuvo 20 para Dallas, que tuvo su peor porcentaje de la temporada desde la línea de tres puntos con un 14.7% (cinco de 34).

Dallas había reducido un déficit de 23 puntos a cinco al inicio del cuarto período con un triple del novato Ryan Nembhard cuando el ex Maverick Tim Hardaway respondió con un triple para iniciar una racha de 13-2 que puso a Denver al frente 101-85. Murray culminó la racha con un triple.

Los Mavericks se acercaron a seis en el último 1:12 antes de que Murray encestara un tiro justo por encima de la línea de tiros libres y Gordon anotara un par desde la línea de castigo.

Los Mavericks descartaron a Daniel Gafford en la segunda mitad debido a un esguince en el tobillo derecho que ha molestado al pívot titular la mayor parte de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

