americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jalen Williams anota 28 puntos y Thunder arrolla a Suns, por 136-109

PHOENIX (AP) — Jalen Williams anotó 28 puntos, Isaiah Joe sumó 21 y el Thunder de Oklahoma City se valió de una puntería afinada para apabullar el miércoles 136-109 a los Suns de Phoenix.

Jalen Williams, del Thunder de Oklahoma City, salta entre Jordan Goodwin y Amir Coffey, de los Suns de Phoenix, en el duelo del miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Jalen Williams, del Thunder de Oklahoma City, salta entre Jordan Goodwin y Amir Coffey, de los Suns de Phoenix, en el duelo del miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Oklahoma City estuvo arriba por al menos 20 puntos durante toda la segunda mitad y amplió la ventaja a 37 en el tercer cuarto. Williams encestó 11 de 12 tiros de campo y añadió cinco asistencias y cuatro rebotes.

Joe convirtió 6 de 8 triples.

Kenrich Williams aportó 15 puntos y Chet Holmgren finalizó con 13. El Thunder, campeón defensor —que ha ganado cuatro de seis compromisos—, lanzó para 58,4% de efectividad en tiros de campo y obtuvo 74 puntos de jugadores que ingresaron desde la banca.

Dillon Brooks encabezó a los Suns con 23 puntos. Royce O'Neale y Jordan Goodwin agregaron 12 cada uno.

Pese a la abultada derrota, los Suns llegan al receso del Juego de Estrellas con marca de 32-23, mucho mejor de lo que la mayoría anticipaba después de que la franquicia traspasó en el verano a Kevin Durant, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, con destino a los Rockets.

Oklahoma City lidera la NBA con récord de 42-13.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter