Jalen Tyson y James Harden guían a Cavs a victoria sobre Pistons por 113-109

CLEVELAND (AP) — Jaylon Tyson anotó 22 puntos, James Harden sumó 18 y los Cavaliers de Cleveland se vengaron de una reciente derrota en Detroit al superar el martes 113-109 a los Pistons, líderes de la Conferencia Este, pese a jugar sin su astro lesionado Donovan Mitchell.

Jaylon Tyson, de los Cavaliers de Cleveland, dispara frente a Javonte Green, de los Pistons de Detroit, en el encuentro del martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki)
Evan Mobley también aportó 18 puntos y Dennis Schroder sumó 15 a la causa de los Cavs, que dividieron sus cuatro partidos de temporada regular con Detroit.

Mitchell se perdió su cuarto partido consecutivo por una persistente distensión en la ingle. El entrenador Kenny Atkinson manifestó que el siete veces elegido al Juego de Estrellas “va mejorando”.

Sin embargo, el estratega dijo desconocer cuándo regresará para construir química de cara a la postemporada con Harden, quien fue adquirido en la fecha límite de canjes.

Jalen Duren añadió 24 puntos y 14 rebotes, y Tobias Harris anotó 19 unidades —todas después del descanso— por los Pistons, cuya racha de victorias como visitantes se frenó en seis partidos.

Cade Cunningham repartió 14 asistencias, pero anotó apenas 10 puntos con una efectividad de 4 de 16 en tiros de campo para Detroit.

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

