americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jalen Johnson anota 26 y Hawks remontan ante Nets 115-104 tras ir 11 abajo en el 4to cuarto

ATLANTA (AP) — Jalen Johnson anotó 26 puntos y capturó 12 rebotes, y los Hawks remontaron una desventaja de 11 puntos en el cuarto periodo para vencer 115-104 a Brooklyn el domingo, en la cuarta derrota consecutiva de los Nets.

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, intenta encestar frente a Egor Dëmin (8), de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik Rank)
Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, intenta encestar frente a Egor Dëmin (8), de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik Rank) AP

CJ McCollum sumó 16 unidades y ocho rebotes en su primera titularidad desde que se unió a los Hawks como parte de un traspaso que envió a Trae Young a los Wizards. Jock Landale aportó 17 tantos en 16 minutos desde la banca, al encestar sus tres triples. Onyeka Okongwu clavó una volcada atronadora sobre Nic Claxton en el tercer cuarto y terminó con 13 puntos, 11 rebotes y dos tapones.

Michael Porter Jr. encabezó a los Nets con 18 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Claxton regresó tras perderse tres partidos por lesiones en el tobillo y la cadera, y finalizó con 15 unidades, ocho rebotes y cinco asistencias.

Los Hawks habían perdido tres de sus últimos cuatro partidos en casa.

Atlanta perdía 102-91 con 8:01 por jugar, pero cerró el partido con una racha de 24-2, mientras los Nets fallaron 11 de sus últimos 12 intentos de tiro de campo. Se fueron 0 de 10 en triples en los minutos finales. Johnson anotó 12 puntos durante la racha decisiva.

Zaccaharie Risacher, la primera selección global del Draft de la NBA de 2024, entró desde la banca apenas por segunda vez en su carrera con los Hawks y terminó con siete puntos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacados del día

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter