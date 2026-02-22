Jalen Johnson anota 26 y Hawks remontan ante Nets 115-104 tras ir 11 abajo en el 4to cuarto

Compartir en:









Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, intenta encestar frente a Egor Dëmin (8), de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik Rank) AP

CJ McCollum sumó 16 unidades y ocho rebotes en su primera titularidad desde que se unió a los Hawks como parte de un traspaso que envió a Trae Young a los Wizards. Jock Landale aportó 17 tantos en 16 minutos desde la banca, al encestar sus tres triples. Onyeka Okongwu clavó una volcada atronadora sobre Nic Claxton en el tercer cuarto y terminó con 13 puntos, 11 rebotes y dos tapones.

Michael Porter Jr. encabezó a los Nets con 18 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Claxton regresó tras perderse tres partidos por lesiones en el tobillo y la cadera, y finalizó con 15 unidades, ocho rebotes y cinco asistencias.

Los Hawks habían perdido tres de sus últimos cuatro partidos en casa.

Atlanta perdía 102-91 con 8:01 por jugar, pero cerró el partido con una racha de 24-2, mientras los Nets fallaron 11 de sus últimos 12 intentos de tiro de campo. Se fueron 0 de 10 en triples en los minutos finales. Johnson anotó 12 puntos durante la racha decisiva.

Zaccaharie Risacher, la primera selección global del Draft de la NBA de 2024, entró desde la banca apenas por segunda vez en su carrera con los Hawks y terminó con siete puntos.

FUENTE: AP