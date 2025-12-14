Jalen Hurts se recupera de su peor partido con 3 en triunfo de Eagles 31-0 ante Raiders

Compartir en:









El quarterback de los Eagles de Filadelfia Jalen Hurts corre con el balón en el encuentro ante los Raiders de Las Vegas el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los Eagles (9-5) lograron que su criticada ofensiva bajo el mando del coordinador Kevin Patullo funcionara bien contra los tribulados Raiders y finalmente mostraron signos de vida con una buena mezcla de jugadas en temperaturas amargamente frías, superando los 21 puntos por primera vez en seis juegos.

Hurts tuvo sus momentos, que incluyeron un pas para un touchdown a Dallas Goedert en un día que comenzó con el campo cubierto por varios centímetros de nieve. Hurts también conectó con DeVonta Smith en una recepción de 44 yardas en una serie que se detuvo en el segundo cuarto y se conformó con un gol de campo de Jake Elliott y una ventaja de 10-0. Lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Goedert en el tercer periodo para una ventaja de 24-0.

Sí, sus primeros tres touchdowns que totalizaron diez yardas, y un gran esfuerzo defensivo, fueron suficientes para vencer a unos Raiders (2-12) que han perdido ocho seguidos. Kenny Pickett no rindió siendo titular por primera vez como quarterback en lugar del lesionado Geno Smith.

Hurts necesitaba una victoria personal en su primer juego desde que lanzó cuatro intercepciones y perdió un balón en la derrota el lunes en tiempo extra ante los Chargers de Los Ángeles. La temporada de Hurts ha sido errática: lanzó cinco intercepciones contra solo dos touchdowns en los últimos dos juegos, diez meses después de ganar el MVP del Super Bowl.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP