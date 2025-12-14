americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jalen Hurts se recupera de su peor partido con 3 en triunfo de Eagles 31-0 ante Raiders

FILADELFIA (AP) — Jalen Hurts se recuperó de su peor partido en la NFL lanzando 3 pases de touchdown, Saquon Barkley tuvo una carrera de touchdown de 2 yardas y los Eagles de Filadelfia rompieron una racha de tres derrotas consecutivas al vencer el domingo 31-0 a los Raiders de Las Vegas.

El quarterback de los Eagles de Filadelfia Jalen Hurts corre con el balón en el encuentro ante los Raiders de Las Vegas el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Matt Slocum)
El quarterback de los Eagles de Filadelfia Jalen Hurts corre con el balón en el encuentro ante los Raiders de Las Vegas el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los Eagles (9-5) lograron que su criticada ofensiva bajo el mando del coordinador Kevin Patullo funcionara bien contra los tribulados Raiders y finalmente mostraron signos de vida con una buena mezcla de jugadas en temperaturas amargamente frías, superando los 21 puntos por primera vez en seis juegos.

Hurts tuvo sus momentos, que incluyeron un pas para un touchdown a Dallas Goedert en un día que comenzó con el campo cubierto por varios centímetros de nieve. Hurts también conectó con DeVonta Smith en una recepción de 44 yardas en una serie que se detuvo en el segundo cuarto y se conformó con un gol de campo de Jake Elliott y una ventaja de 10-0. Lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Goedert en el tercer periodo para una ventaja de 24-0.

Sí, sus primeros tres touchdowns que totalizaron diez yardas, y un gran esfuerzo defensivo, fueron suficientes para vencer a unos Raiders (2-12) que han perdido ocho seguidos. Kenny Pickett no rindió siendo titular por primera vez como quarterback en lugar del lesionado Geno Smith.

Hurts necesitaba una victoria personal en su primer juego desde que lanzó cuatro intercepciones y perdió un balón en la derrota el lunes en tiempo extra ante los Chargers de Los Ángeles. La temporada de Hurts ha sido errática: lanzó cinco intercepciones contra solo dos touchdowns en los últimos dos juegos, diez meses después de ganar el MVP del Super Bowl.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter