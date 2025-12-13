Jalen Brunson anota 40 puntos y lleva a Knicks a triunfo sobre Magic y a la final de la Copa NBA

Compartir en:









Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, festeja durante la semifinal de la Copa NBA ante el Magic de Orlando, el sábado 13 de diciembre de 2205 (AP Foto/Ronda Churchill) AP

Los Knicks, que han ganado cinco compromisos seguidos y nueve de los últimos diez, jugarán por el campeonato contra Oklahoma City o San Antonio el martes por la noche.

Brunson sumó también ocho asistencias y encestó 16 de 27 tiros, incluyendo un triple en el tercer cuarto después de que Anthony Black de Orlando cayó hacia atrás y se fue al suelo.

El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 29 puntos y OG Anunoby sumó 24 por los Knicks.

Jalen Suggs contribuyó con 26 puntos, incluidos 25 en la primera mitad, por el Magic antes de salir en el último cuarto debido a un dolor en la cadera izquierda. Paolo Banchero añadió 25 unidades y Desmond Bane anotó 18.

Este partido tuvo una sensación de playoffs. Ambos equipos jugaron rudo y aprovecharon aparentemente cada oportunidad para acelerar el ritmo. Los Knicks dispararon con un 60,7% de efectividad y superaron al Magic por 70-62 en la pintura.

El juego fue de ida y vuelta con 11 cambios en la ventaja y diez empates antes de que los Knicks lograran una racha de diez puntos al final del tercer cuarto para tomar una ventaja de 102-92.

Parecía que se podría hacer un poco de historia en la NBA. Al medio tiempo Brunson y Suggs anotaron cada uno 25 puntos. Ningún encuentro de temporada regular ha tenido a un anotador de 50 puntos de cada equipo desde el año 2000. Pero Suggs solo anotó apenas un punto en la segunda mitad, y claramente estaba cojeando. Se dirigió al vestuario al inicio del cuarto periodo. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP