americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jalen Brunson anota 40 puntos y lleva a Knicks a triunfo sobre Magic y a la final de la Copa NBA

LAS VEGAS (AP) — Jalen Brunson anotó al menos 30 puntos por cuarto encuentro consecutivo, alcanzó su máximo número de la temporada con 40 unidades y condujo el sábado a los Knicks de Nueva York a un triunfo de 132-120 sobre el Magic de Orlando, para avanzar a la final de la Copa NBA.

Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, festeja durante la semifinal de la Copa NBA ante el Magic de Orlando, el sábado 13 de diciembre de 2205 (AP Foto/Ronda Churchill)
Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, festeja durante la semifinal de la Copa NBA ante el Magic de Orlando, el sábado 13 de diciembre de 2205 (AP Foto/Ronda Churchill) AP

Los Knicks, que han ganado cinco compromisos seguidos y nueve de los últimos diez, jugarán por el campeonato contra Oklahoma City o San Antonio el martes por la noche.

Brunson sumó también ocho asistencias y encestó 16 de 27 tiros, incluyendo un triple en el tercer cuarto después de que Anthony Black de Orlando cayó hacia atrás y se fue al suelo.

El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 29 puntos y OG Anunoby sumó 24 por los Knicks.

Jalen Suggs contribuyó con 26 puntos, incluidos 25 en la primera mitad, por el Magic antes de salir en el último cuarto debido a un dolor en la cadera izquierda. Paolo Banchero añadió 25 unidades y Desmond Bane anotó 18.

Este partido tuvo una sensación de playoffs. Ambos equipos jugaron rudo y aprovecharon aparentemente cada oportunidad para acelerar el ritmo. Los Knicks dispararon con un 60,7% de efectividad y superaron al Magic por 70-62 en la pintura.

El juego fue de ida y vuelta con 11 cambios en la ventaja y diez empates antes de que los Knicks lograran una racha de diez puntos al final del tercer cuarto para tomar una ventaja de 102-92.

Parecía que se podría hacer un poco de historia en la NBA. Al medio tiempo Brunson y Suggs anotaron cada uno 25 puntos. Ningún encuentro de temporada regular ha tenido a un anotador de 50 puntos de cada equipo desde el año 2000.

Pero Suggs solo anotó apenas un punto en la segunda mitad, y claramente estaba cojeando. Se dirigió al vestuario al inicio del cuarto periodo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter