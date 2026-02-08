americateve

Jakucionis anota seis triples sin fallar en la victoria de Heat 132-101 sobre Wizards

WASHINGTON (AP) — Kasparas Jakucionis encestó seis de seis desde la línea de tres puntos y anotó 22 puntos, Bam Adebayo también sumó 22 y el Heat de Miami aplastó el domingo 132-101 a los Wizards de Washington.

Kelel Ware (7), del Heat de Miami, compite por un rebote contra Justin Champagnie, de los Wizards de Washington, durante la primera mitad de un partido de la NBA, el domingo 8 de febrero de 2026, en Washington. (AP Photo/John McDonnell)
Kel'el Ware (7), del Heat de Miami, compite por un rebote contra Justin Champagnie, de los Wizards de Washington, durante la primera mitad de un partido de la NBA, el domingo 8 de febrero de 2026, en Washington. (AP Photo/John McDonnell) AP

Norman Powell añadió 21 puntos para Miami, y Kel'el Ware tuvo 19 puntos y 14 rebotes. El Heat rompió una racha de dos derrotas consecutivas y añadió a su récord de equipo un 14º esfuerzo de más de 130 puntos en la temporada.

Andrew Wiggins consiguió 11 puntos y diez rebotes mientras el octavo lugar, Miami, se acercó a medio juego del séptimo lugar, Orlando, en la Conferencia Este.

Tristan Vukcevic anotó 14 puntos para liderar a Washington. Los Wizards perdieron juegos consecutivos por primera vez desde una racha de nueve derrotas del siete al 24 de enero.

Alex Sarr sumó 12 puntos y 12 rebotes para los Wizards, quienes vieron a Kyshawn George y Bilal Coulibaly salir temprano por lesiones.

El Heat convirtió un déficit temprano de nueve puntos en una ventaja de 74-52 al descanso. Superaron a los Wizards en rebotes 36-22 en la mitad.

Miami forzó diez pérdidas de balón en el tercer cuarto para extender su ventaja a 107-75.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

