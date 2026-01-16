americateve

Jakub Mensik se dirige al Abierto de Australia tras ganar el título individual en Auckland

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP) — Jakub Mensik, tercer favorito, logró 18 saques as el sábado en su camino hacia una victoria por 6-3, 7-6 (7) sobre el argentino Sebastián Báez en la final del torneo ATP 250 en Auckland.

Jakub Mensik, de República Checa, reacciona después de derrotar al argentino Sebastian Báez en la final del Torneo de Auckland, el sábado 17 de enero de 2026, en Auckland, Nueva Zelanda. (Alan Lee/ Photosport via AP) AP

El joven de 20 años de la República Checa, clasificado en el puesto 18, salvó tres puntos de set en el desempate del segundo para reclamar su segundo título del ATP Tour.

Ahora se dirige al Abierto de Australia, en el que jugará contra el español Pablo Carreño Busta en la primera ronda. Báez, quien venció al estadounidense Ben Shelton, máximo favorito del torneo, en los cuartos de final en Auckland, jugará contra Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda en Melbourne.

Mensik pasó por el primer set en 31 minutos con 11 aces y sirvió para el segundo con 6-5. Pero Báez lo rompió por primera vez en el partido y lideró 6-3 en el desempate antes de que Mensik ganara tres puntos consecutivos.

Mensik consiguió su segundo punto de partido con su 18vo saque as, luego tomó el punto final con el servicio de Báez para sellar el partido.

"Diría que ha sido un gran comienzo de año. Obviamente, estoy súper feliz después de la preparación y la pretemporada. Seb es un gran luchador. Es difícil lograr un ganador contra él", afirmó Mensik.

___

