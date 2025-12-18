americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jake Paul y Anthony Joshua tienen mucho que perder en combate de Netflix

MIAMI (AP) — Jake Paul se jacta orgullosamente de haberse convertido en la cara del boxeo durante la última década. Ahora, el YouTuber convertido en boxeador está listo para embarcarse en su combate más arriesgado después de 13 peleas profesionales con una variedad de oponentes que carecen del estatus activo y talento de su próximo rival.

Paul peleará contra el dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua el viernes por la noche en el Kaseya Center, hogar del Heat de Miami de la NBA. La pelea programada a ocho asaltos se transmitirá por Netflix sin la designación de pago por evento.

Aunque Joshua, de 36 años (28-4, 25 KOs), no ha peleado desde septiembre de 2024, cuando fue noqueado por Daniel Dubois en cinco asaltos, es el favorito absoluto para descarrilar los ambiciosos planes de Paul.

"Las probabilidades están en mi contra", dijo Paul el miércoles en la última aparición mediática de los peleadores antes del combate. "No hay equipos deportivos en la historia que hayan estado juntos donde haya una diferencia tan grande en términos de habilidades, experiencia, currículum, altura, peso. Esto va a ser la mayor sorpresa en la historia del deporte y ustedes podrán presenciarlo."

En la fotografía que cerró el evento del miércoles, Joshua, de 1,98 metros, se alzaba sobre Paul, de 1,85 metros. Joshua también tiene una ventaja de alcance de seis pulgadas, 82-76. Además, 12 de las peleas de Paul han sido en el límite de peso crucero de 200 libras.

Paul, de 28 años (12-1, siete KOs), ha construido su récord profesional a través de métodos no convencionales. Tiene victorias sobre los campeones retirados de UFC Anderson Silva y Nate Díaz y también ganó una decisión convincente contra el ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr.

La capacidad de Paul para atraer a Mike Tyson, de 58 años, a pelear con él el año pasado mejoró aún más la atmósfera circense que a menudo define sus combates. Sin embargo, la pelea contra el legendario campeón de peso pesado, que Paul ganó por decisión unánime, atrajo a 72.300 personas en el Estadio AT&T en Arlington, Texas. También se reportó que fue vista para 108 millones de personas.

A pesar de todos los seguidores que Paul ha ganado a través de sus plataformas de redes sociales, reconoce que hay detractores que lo ven como un insulto al deporte y a los peleadores que han recorrido el arduo camino hacia la contienda y las oportunidades de campeonato.

"Nadie ha hecho más por el deporte del boxeo en la última década que yo", dijo Paul, quien también ha formado su propia compañía promotora que está a cargo de la cartelera de nueve peleas del viernes. “Creo que si la gente realmente se preocupara por el boxeo, querrían que yo ganara”.

Joshua, quien también ganó una medalla de oro olímpica representando a su natal Inglaterra en los Juegos de Verano de 2012, entiende su papel percibido como un salvador del boxeo contra Paul.

"Simplemente parece que me han llamado para salvar lo más puro del boxeo", dijo Joshua. "A la gente no le gusta el hecho de que estoy peleando contra Jake. Si eso me preocupa o no es otra cuestión. Si miramos a las personas que no quieren que esté aquí, quieren que ponga fin al espectáculo de Jake Paul. Por eso tengo que llevar el boxeo sobre mis hombros con esta pelea."

Es la segunda vez que Joshua pelea en los Estados Unidos y quiere salir del ring el viernes con un mejor resultado que en su debut, cuando Andy Ruiz Jr. lo noqueó en siete asaltos para terminar con su primer reinado de peso pesado hace seis años en el Madison Square Garden.

"Fue una tragedia. Fue una derrota", dijo Joshua sobre su primera derrota profesional. "Pero si estás en los deportes, puede suceder. Puedes sufrir algunas derrotas, pero el objetivo es recuperarse. A través de la tragedia siempre puede haber una gran historia. Esto es solo parte de lo que es mi vida."

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter