americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jakara Anthony suma otro oro olímpico de estilo libre para Australia en debut de moguls dobles

LIVIGNO, Italia (AP) — Jakara Anthony le dio a Australia otra medalla de oro en esquí acrobático el sábado, al imponerse en el debut olímpico de los dual moguls, el primo más salvaje e impredecible del esquí acrobático que lleva décadas en los Juegos.

Jakara Anthony celebra tras derrotar a Jaelin Kauf para ganar la medalla de oro en las finales de baches en paralelo de esquí acrobático femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
Jakara Anthony celebra tras derrotar a Jaelin Kauf para ganar la medalla de oro en las finales de baches en paralelo de esquí acrobático femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Abbie Parr) AP

Anthony esquió con limpieza en las cinco carreras de eliminación directa para conquistar un oro que se suma al título que ganó Cooper Woods, en una sorpresa, a principios de esta semana. Anthony, de 27 años y oriunda de Queensland, también ganó el oro en hace cuatro años en los Juegos de Beijing.

Mientras esquiaban en medio de una fuerte tormenta de nieve, el verdadero espíritu de este deporte quedó mejor reflejado por la estadounidense Jaelin Kauf, quien obtuvo su tercera medalla olímpica de plata y la segunda en estos Juegos, y por su compañera de equipo, Elizabeth Lamley, que añadió un bronce al oro que había ganado a principios de la semana.

Cada una consiguió su segunda medalla en cuatro días pese a caerse en sus rondas de semifinales.

La caída de Kauf ante la canadiense Perrine Laffont se produjo después de que la propia Laffont se estrellara y saliera de la pista, lo que significó que la estadounidense solo tuvo que levantarse, sacudirse la nieve y llegar hasta el final de la pendiente.

Lemley también se cayó y no terminó la semifinal ante Anthony, pero avanzó a la carrera por la medalla de bronce.

Allí perdió la carrera —a 0,99 segundos de Laffont—. Pero como estas bajadas se califican por jueces, y el tiempo cuenta solo el 20% de la puntuación, mientras que los saltos y la precisión aportan el resto, Lamley superó por poco a la canadiense para quedarse con el tercer lugar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter