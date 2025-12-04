americateve

Jahmyr Gibbs anota 3 veces y Lions logran victoria importante, 44-30 sobre Cowboys

DETROIT (AP) — Jahmyr Gibbs corrió para tres touchdowns, el último de 13 yardas con 2:19 minutos restantes que aseguró el jueves una importante victoria de los Lions de Detroit, por 44-30 sobre los Cowboys de Dallas.

Jahmyr Gibbs, corredor de los Lions de Detroit, anota ante los Cowboys de Dallas el jueves 4 de diciembre de 2025 (AP Foto/Paul Sancya) AP

Los Lions (8-5) evitaron lo que hubiera sido su primera racha de derrotas en más de tres años mientras buscan posicionarse para un boleto de playoffs con un mes restante en la temporada regular.

Los Cowboys (6-6-1) habían entrado en la contienda de postemporada con una racha de tres victorias consecutivas. Pero contra los Lions, la ofensiva mejor clasificada de la NFL tuvo que depender demasiado del poderoso pateador Brandon Aubrey.

Y la revitalizada defensa de Dallas fue humillada.

Jared Goff completó 25 de 34 pases para 309 yardas con un pase de touchdown de 12 yardas al receptor novato Isaac TeSlaa que puso a Detroit adelante por 27-9.

Dallas se acercó a tres puntos en dos ocasiones en el último cuarto, incluyendo con 3:42 restantes cuando Aubrey igualó un récord personal con su quinto gol de campo.

Tom Kennedy devolvió la patada siguiente hasta el medio campo y Goff lanzó un pase de 37 yardas a Amon-Ra St. Brown, lo que dejó listo el escenario para el tercer touchdown de Gibbs.

Gibbs sumó siete recepciones para 77 yardas. Añadió 43 yardas por tierra en 12 acarreos.

Williams acumuló siete recepciones por segundo duelo consecutivo y terminó con 96 yardas. St. Brown, quien estaba en duda por una lesión de tobillo, dejó en claro su valor con seis recepciones para 92 yardas y muchos bloqueos clave para sus compañeros.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

