Jaguars aplastan a los Jets de principio a fin en victoria 48-20 y logran diez triunfos

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU (AP) — Trevor Lawrence participó en seis touchdowns, incluyendo un récord personal de cinco pases de anotación, y los Jaguars de Jacksonville abrumaron el domingo 48-20 a los Jets de Nueva York de principio a fin en una paliza.

El quarterback de los Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence (16), corre con el balón contra los Jets de Nueva York durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Jacksonville, Florida. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)
Lawrence completó 20 de 32 pases para 330 yardas y no tuvo pérdidas de balón por tercer juego consecutivo. Su índice de pasador de 136.7 fue el mejor de su carrera de cinco años en la NFL.

También corrió para 51 yardas y un touchdown, una escapada de 15 yardas en el primer cuarto que ayudó a establecer el tono. Lawrence rodó hacia la izquierda, esquivó a Will McDonald en el backfield y luego corrió por la línea lateral.

Jacksonville (10-4) anotó touchdowns en sus tres primeras posesiones por primera vez desde 1998 y superó los 40 puntos en tres cuartos por primera vez desde 2005. Fue un día sin drama para el equipo local, que alcanzó victorias de dos dígitos por solo la segunda vez en las últimas 18 temporadas.

Los Jets (3-11) permitieron su mayor cantidad de puntos desde una derrota de 54-13 ante Nueva Inglaterra en 2021.

Cook completó 22 de 33 pases para 176 yardas, con tres intercepciones. Breece Hall encontró poco espacio contra la mejor defensa terrestre de la NFL, terminando con 23 yardas en 12 acarreos.

Mitchell terminó con siete recepciones para 69 yardas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

