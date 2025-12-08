americateve

Jaguares se sienten cómodos como los menos favorecidos de su división y en la carrera a los playoffs

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Jaguars de Jacksonville, Liam Coen, no quiere ningún respeto externo.

El quarterback de los Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence avanza con el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Raoux)
Prefiere el papel del menos favorecido y encontrando formas de hacer que sus muchachos se sientan "un poco molestos".

Esa visión ha funcionado a la perfección durante el último mes. Los Jaguars (9-4) han ganado cuatro encuentros seguidos y cinco de sus últimos seis, culminando con la victoria del domingo 36-19 ante los Colts de Indianápolis, para tomar el control de la AFC Sur.

Las cosas serían aún mejor sin no hubieran sufrido el mayor colapso en la historia de la franquicia, un desastre de 36-29 en Houston el mes pasado en el que Jacksonville lideraba por 19 al entrar al cuarto periodo.

Pero Coen cree que esa dolorosa derrota ante los Texans "fue buena para nosotros". Podría terminar siendo el punto de inflexión para un equipo que ha encontrado su identidad en ambos lados del balón y sigue construyendo confianza y acumulando victorias.

"No sé si alguna vez realmente obtendremos (respeto)", dijo Coen. "Esa es la belleza de esto. No va a llegar. Lo sabes. Y está totalmente bien".

Jacksonville, un mercado pequeño que ha alcanzado victorias de dos dígitos solo una vez en las últimas 18 temporadas, tiene la oportunidad de conseguir la número 10 cuando reciba como favorito el domingo a los Jets (3-10). Es la primera vez desde 2007 que son tan favoritos.

Pero los jugadores y entrenadores preferirían que fuera al revés.

"Todos sentimos que somos un equipo realmente bueno y probablemente no recibimos el crédito que merecemos", dijo el quarterback Trevor Lawrence. “Todo el mundo habla de todos los demás equipos. Incluso en nuestra propia división, son todos estos otros equipos los que van a ganar la división y hacer todas estas cosas y a nadie realmente le importan los Jags, lo cual está bien”.

“Es un poco como es, y lo usaremos como un incentivo y seguiremos jugando. Realmente no importa”.

Es lo que Coen quiere. Alrededor de las instalaciones la semana pasada había televisores mostrando las posiciones de la división con titulares y citas hablando sobre los Colts y los Texans. Pero nada sobre los Jaguars que ahora están solos en la cima de la AFC Sur.

Qué funciona

Lawrence conectó en tres pases de más de 30 yardas contra los Colts, incluidos dos a Brian Thomas Jr. Fue el resultado de semanas logrando que Lawrence confiara en las lecturas y en los receptores que han tenido problemas con las caídas.

"Atacar cada brizna de hierba es algo que, en última instancia, queremos poder hacer", dijo Coen. "Una gran parte de este juego es poder estirar a las personas verticalmente".

Necesita ayuda

No hay duda de que las penalizaciones y los pases caídos son las mayores debilidades del equipo, y lo han sido toda la temporada. Los Jaguars fueron sancionados ocho veces por 64 yardas contra los Colts y dejaron caer dos pases más. Jacksonville lidera la liga con 112 penalizaciones.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

