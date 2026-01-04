Jaguares en racha aseguran título de la AFC Sur con paliza 41-7 ante los Titans

Compartir en:









Trevor Lawrence (16), quarterback de los Jaguars de Jacksonville, corre con el balón superando a los apoyadores Truman Jones (56) y Jaylen Harrell (extrema derecha), de los Titans de Tennessee, durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL hoy domingo 4 de enero de 2026, en Jacksonville, Florida. (AP Photo/John Raoux) AP

Fue el resultado más desigual en la historia de la serie.

Los Jaguars (13-4) aseguraron su tercer título de división en nueve años, barrieron a los Titans (3-14) por tercera vez en cuatro temporadas y superaron la docena de victorias por solo la segunda vez en los 31 años de historia del equipo.

Jacksonville, sin embargo, tendrá que esperar varias horas para conocer su posición en los playoffs y su oponente. Los Jaguars podrían obtener el primer puesto de la AFC, pero lo más probable es que terminen como el tercero y reciban a Buffalo, Houston o los Chargers de Los Ángeles la próxima semana.

Los Jaguars han ganado ocho seguidos y nueve de diez desde su semana de descanso con Lawrence siendo el QB más caliente de la liga durante la racha.

Completó 22 de 30 pases para 255 yardas contra Tennessee, con touchdowns a Brenton Strange, Parker Washington y Quintin Morris.

El quarterback novato de Tennessee, Cam Ward, pasó gran parte del juego en la banca.

El suplente veterano Brandon Allen lo reemplazó y fue mayormente ineficaz, completando 11 de 23 pases para 44 yardas y una intercepción que fue devuelta para un touchdown. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP