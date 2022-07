Jacqueline Stewart dirigirá el Museo de la Academia de Cine

Stewart, nativa de Chicago y becaria de la Fundación MacArthur 2021, es conocida por sus contribuciones a los estudios cinematográficos y su defensa de la preservación de películas. Entre sus muchos logros, es autora del libro “Migrating to the Movies: Cinema and Black Urban Modernity”, presentadora del programa “Silent Sunday Nights” en Turner Classic Movies y presidenta de la Junta Nacional de Preservación de Películas.