Jacob Wilson llega a acuerdo de 7 años y 70 millones de dólares con los Atléticos

Los Atléticos dieron el viernes otro paso para completar la que podría ser su alineación para el día que inauguren su estadio en Las Vegas en el 2028 tras llegar a un acuerdo con el campocorto estelar Jacob Wilson por siete años y 70 millones de dólares.

ARCHIVO - Foto del 27 de septiembre del 2025, el campcorto de los Atléticos Jacob Wilson lanza a primera base en la séptima entrada del juego ante los Reales de Kansas City. (AP Foto/Sara Nevis, Archivo)
De acuerdo con el contrato, Wilson se quedará hasta la temporada 2032 con una opción del club para 2033.

Al firmarlo ahora, los Atléticos evitarán el arbitraje salarial después de las temporadas 2027, 2028 y 2029. Wilson también habría sido elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2030.

Wilson y la gerencia dele quipo programaron una conferencia de prensa para el lunes en Las Vegas para firmar el acuerdo.

El pelotero de 22 años es el cuarto jugador que los Atléticos han firmado al menos hasta 2028, cuando se espera que el estadio abra en el Strip de Las Vegas.

El club suele no gastar mucho, pero ha firmado algunos acuerdos notables desde la última temporada baja. Estos incluyen un contrato de siete años y 86 millones de dólares para el jardinero izquierdo Tyler Soderstrom, al bateador designado/jardinero Brent Rooker por cinco años y 60 millones de dólares y un acuerdo de siete años y 65,5 millones de dólares con el jardinero Lawrence Butler. El contrato de Soderstrom es el más rico en la historia del equipo.

El manager Mark Kotsay firmó una extensión que lo lleva hasta 2028 con una opción del club para 2029.

Esta temporada baja, los Atléticos realizaron un intercambio con los Mets de Nueva York por el veterano segunda base Jeff McNeil.

Los A's jugarán al menos las próximas dos temporadas en un estadio de la Triple-A en West Sacramento, California.

Wilson bateó para .311 con 13 jonrones y 63 carreras impulsadas la temporada pasada y fue el primer campocorto novato All-Star titular elegido por los fanáticos. Terminó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana detrás de su compañero de equipo Nick Kurtz, quien fue una selección unánime.

Los Atléticos seleccionaron a Wilson en la sexta posición del draft amateur de 2023.

___

La escritora de béisbol de AP, Janie McCauley, contribuyó a este informe.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

