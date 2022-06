Cinco jóvenes resultaron heridos en un tiroteo desde un auto en movimiento y la policía de Miami busca a las personas responsables.

Algunos residentes de donde se reportó el tiroteo señalaron que el área es muy tranquila, pero que los disparos los despertaron.

“Yo no vi nada. Todo ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada, escuché varios disparos, me desperté y me tiré al suelo cerca de la pared. Luego me asomé para mirar y vi a los policías, pero no vi a las víctimas, ni a la persona que disparó”.

El violento incidente se reportó este domingo en la madrugada sobre la US 1, a la altura de la avenida 22.

El vehículo de donde se disparó huyó hacia el norte por la US 1.

Todos los jóvenes heridos se encuentran en condición estable y se espera que se recuperen muy pronto.





Fuente: Americateve.com