Jackson Chourio allana el camino de Águilas al triunfo en Venezuela

Chourio, astro de los Cerveceros de Milwaukee, sacudió su cuadrangular ante el derecho cubano José Ramón Rodríguez, rompió el empate 3-3 y aseguró un triunfo clave que colocó a las Águilas en posición de disputar el juego de comodín como locales. Zulia ocupa el tercer lugar de la tabla, a un juego del liderato compartido por Bravos de Margarita y Cardenales de Lara.

Con el revés, los Caribes cayeron a una marca de 27-27, igualados en el cuarto puesto con los Navegantes del Magallanes, tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

Los Criollos de Caguas derrotaron 7-2 a los Indios de Mayagüez y se mantuvieron firmes en la lucha por uno de los últimos boletos a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Caguas mejoró su récord a 19-18 y empató con los Gigantes de Carolina en el tercer lugar, mientras que Mayagüez cayó a 17-19 y se mantuvo en el quinto puesto, a un juego y medio de la zona de clasificación. Los Cangrejeros de Santurce ya aseguraron su pase, por lo que restan tres boletos disponibles.

Los Criollos tomaron el control del encuentro con un racimo de tres anotaciones en la parte baja del segundo episodio, impulsadas por sencillos de Gustavo Meléndez y Kristian Campbell. Meléndez volvió a producir en el tercer inning con un rodado para ampliar la ventaja a 4-1.

Caguas sentenció el juego en la séptima entrada con otro ramillete de tres carreras, impulsadas por un hit de José Miranda y un doble de Nelson Velázquez.

En San Juan, seis lanzadores se combinaron para guiar a los Gigantes de Carolina a una victoria por blanqueada de 1-0 sobre los Senadores. Jan Hernández impulsó la única carrera del encuentro con un sencillo en la parte alta del séptimo episodio.

Los Cangrejeros de Santurce ganaron 3-1 en casa de los Leones para propinarles su tercera derrota consecutiva. Yohandy Morales y Edwin Arroyo encabezaron la ofensiva con sendos dobles remolcadores de una carrera.

Gigantes cierran encendidos y en 3er sitio la temporada regular en Dominicana

Hanser Alberto conectó un doble remolcador de una carrera en la parte alta de la décima entrada, y los Gigantes del Cibao superaron 3-2 a los Tigres del Licey, para cerrar el rol regular de la Liga Dominicana de Béisbol con tres victorias consecutivas y asegurar su lugar en la postemporada como terceros en la tabla de posiciones.

En Santiago de los Caballeros, Manuel Peña y Jeimer Candelario remolcaron una carrera cada uno con sencillos, mientras que Alen Hanson impulsó otra con un doble, en la victoria de los Toros del Este por 6-3 sobre las Águilas Cibaeñas.

Al concluir el rol regular, las Águilas finalizaron en el liderato con marca de 32-17, seguidas por Toros (27-22), Gigantes (24-26) y Leones del Escogido (23-27), clasificados al round robin semifinal que inicia el 27 de diciembre. Estrellas Orientales (22-28) y Tigres (21-29) quedaron eliminados.

