americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jackson anota 28 puntos, Landale encesta 4 triples y Grizzlies vencen 116-110 a Timberwolves

MINNEAPOLIS (AP) — Jaren Jackson Jr. anotó 28 puntos y capturó 12 rebotes para liderar un ataque equilibrado, y los Grizzlies de Memphis vencieron el miércoles 116-110 a los Timberwolves de Minnesota.

Jock Landale, de los Grizzlies de Memphis, festeja tras atinar un triple ante los Timberwolves de Minnesota, en el encuentro del miércoles 17 de diciembre de 2025 (AP Foto/Abbie Parr)
Jock Landale, de los Grizzlies de Memphis, festeja tras atinar un triple ante los Timberwolves de Minnesota, en el encuentro del miércoles 17 de diciembre de 2025 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Jock Landale sumó 20 puntos y diez rebotes a la causa de los Grizzlies, que han ganado cuatro de cinco encuentros y siete de nueve. Jaylen Wells totalizó 17 puntos, Cedric Coward añadió 13 y Kentavious Caldwell-Pope sumó 12.

El español Santi Aldama capturó 11 rebotes.

Julius Randle anotó 21 puntos para los Timberwolves. Donte DiVincenzo contabilizó 19 puntos y 11 rebotes, y Rudy Gobert añadió 16 unidades y 16 tableros, pero Minnesota perdió por segunda vez en nueve partidos. Naz Reid también anotó 16 tantos.

Ambos equipos jugaron sin su máximo anotador. Anthony Edwards de Minnesota se perdió su tercer partido consecutivo debido a una lesión en el pie derecho, y Ja Morant estuvo fuera por los Grizzlies debido a un esguince en el tobillo izquierdo, sufrido en la victoria del lunes, por 121-103 contra los Clippers.

Memphis también jugó sin Cam Spencer, quien se perdió el partido por razones personales. El base había anotado un récord personal de 27 puntos en la victoria en Los Ángeles.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter