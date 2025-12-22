americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jackie Chan lleva la antorcha olímpica de Milán-Cortina por las ruinas de Pompeya

POMPEYA, Italia (AP) — El actor Jackie Chan llevó el lunes la antorcha olímpica a través de las ruinas de Pompeya durante el relevo de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

El actor Jackie Chan sostiene la antorcha olímpica a su paso por el Parque Arqueológico de Pompeya, Italia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)
El actor Jackie Chan sostiene la antorcha olímpica a su paso por el Parque Arqueológico de Pompeya, Italia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP) AP

La ruta del día también pasó por la pintoresca Costa Amalfitana.

El martes, las estrellas del fútbol italiano Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara llevarán la antorcha por su natal Nápoles, donde el relevo hará una pausa por Navidad.

En total, el relevo cubrirá 12.000 kilómetros (casi 7.500 millas) y recorrerá las 110 provincias italianas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia de apertura el seis de febrero.

Pompeya, una antigua ciudad romana, fue sepultada por cenizas y lava cuando el Monte Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter