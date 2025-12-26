americateve

Jack Draper admite que no está listo para regresar al Abierto de Australia

LONDRES (AP) — Jack Draper, quien ha jugado solo un partido de tenis desde Wimbledon debido a una lesión, no estará en forma para el Abierto de Australia del próximo mes.

ARCHIVO - Foto del 25 de agosto del 2025, el británico Jack Draper reacciona al vencer al argentino Federico Agustin Gomez en la primera ronda del US Open. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 25 de agosto del 2025, el británico Jack Draper reacciona al vencer al argentino Federico Agustin Gomez en la primera ronda del US Open. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

La temporada 2025 del décimo clasificado del mundo, se vio prematuramente interrumpida por un moretón óseo en su brazo izquierdo.

“Desafortunadamente, mi equipo y yo hemos decidido no ir a Australia este año. Es una decisión realmente, realmente difícil”, indicó Draper en un video el viernes en la red social X. “Obviamente, Australia siendo un Grand Slam, es uno de los torneos más grandes en nuestro deporte”.

"Sin embargo, he tenido esta lesión durante mucho tiempo. Estoy en las etapas finales del proceso y volver a la cancha para jugar partidos al mejor de cinco sets tan pronto no parece una decisión inteligente en este momento."

Draper se retiró de su partido de segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos en agosto antes de dar por terminada su temporada poco después. Perdió en la segunda ronda de Wimbledon en julio ante Marin Cilic.

El Abierto de Australia en Melbourne comienza el 18 de enero.

