Jack Doohan dice que recibió amenazas de muerte antes de ser apartado de Alpine en F1

LONDRES (AP) — Jack Doohan aseguró que recibió amenazas de muerte y que tuvo que llamar a la policía para resolver un encuentro con hombres armados cerca de la fecha del Gran Premio de Miami el año pasado, poco antes de perder su asiento en la Fórmula 1 con Alpine.

El piloto australiano Jack Doohan del equipo Alpine previo al Gran Premio de Bahréin de la F1, el 10 de abril de 2025. (AP Foto/Darko Bandic)
El piloto australiano Jack Doohan del equipo Alpine previo al Gran Premio de Bahréin de la F1, el 10 de abril de 2025. (AP Foto/Darko Bandic)

El piloto australiano señaló en la más reciente serie del documental de Netflix “Drive To Survive”, estrenada el viernes, que fue amenazado por correo electrónico, y describió el ambiente en lo que resultó ser su última carrera como “algo bastante pesado”.

Doohan debutó con Alpine en la última carrera de 2024. Fue apartado y reemplazado por el argentino Franco Colapinto después de Miami, la sexta carrera de 2025. Ahora es piloto de reserva de Haas.

“Recibí amenazas de muerte serias para este Gran Premio, diciendo que me van a matar aquí si no estoy fuera del auto”, dijo Doohan en el documental. “Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que si sigo en el auto para Miami, que, ya sabes, me van a cortar todas las extremidades”.

Doohan también describió un incidente en el que vio a tres “hombres armados”.

“Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a poner la situación bajo control”, agregó.

No precisó cómo se resolvió ese incidente, ni identificó a nadie como responsable.

Después de que Colapinto lo reemplazó en Alpine en mayo, Doohan publicó en redes sociales que él y su familia habían estado enfrentando abusos en línea, e indicó en ese momento que aficionados de Argentina eran los responsables.

Doohan y Colapinto fueron los únicos pilotos en la F1 la temporada pasada que no lograron sumar puntos.

Alpine terminó último en la clasificación de constructores.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

