americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ja Morant anota 24 puntos en su regreso y Grizzlies vencen 126-109 al Magic en Londres

LONDRES (AP) — Ja Morant anotó 24 puntos y repartió 13 asistencias en su regreso a la alineación para liderar a los Grizzlies de Memphis a la victoria el domingo 126-109 sobre el Magic de Orlando, en el primer partido de la temporada regular de la NBA en Londres desde 2019.

Ja Morant de los Grizzlies Memphis durante el juego contra el Magic de Orland, el domingo 18 de enero de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
Ja Morant de los Grizzlies Memphis durante el juego contra el Magic de Orland, el domingo 18 de enero de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Jock Landale sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Jaren Jackson Jr. aportó 17 puntos para la causa de Memphis, que se desquitó de su derrota 118-111 ante Orlando en Berlín el jueves al abrir el doble enfrentamiento europeo.

Orlando estuvo detrás por 33 puntos en la primera mitad antes de reducir el déficit a 17 con un triple de Paolo Banchero que puso el marcador 108-91 con 8:15 restantes en el último cuarto. Los Grizzlies pasaron a dominar a partir de ese momento.

Anthony Black lideró al Magic con 19 puntos y Wendell Carter Jr. añadió 18 puntos y siete rebotes. Banchero terminó con 16 puntos tras encestar siete de 20 tiros. También sumó nueve asistencias y ocho rebotes.

El partido en la O2 Arena de Londres fue el décimo juego de temporada regular en la capital inglesa. El primero se escenificó el 4 de marzo de 2011.

Europa tiene previsto recibir dos partidos más de temporada regular en 2027. Las ciudades anfitrionas serán París y Manchester, Inglaterra. En 2028, París y Berlín serán las sedes de los partidos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Régimen cubano activa el Estado de Guerra
ULTIMA HORA

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter