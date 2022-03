Ricardo Montaner califica de "acto despiadado" lo que Residente ha hecho a J Balvin en su canción

https://twitter.com/montanertwiter/status/1499582282025291781 He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

"Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", inicia este escrito al que siguieron más párrafos con rimas poéticas que representa la opinión de un veterano de la música que ha vivido mucho.

"El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…", añadió.

El intérprete de temas como "Déjame llorar", "Vamos pa la conga" o "La gloria de Dios", al igual que muchos otros que escucharon la letra de Residente, quedaron impactados por todo lo que allí dice y dispara.

