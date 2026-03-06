americateve

J Balvin rehace "Jump" de Van Halen como himno para el Mundial; dice que es "un rompecabezas"

NUEVA YORK (AP) — ¿Necesitas una superestrella global para un himno deportivo? El astro colombiano J Balvin es el hombre indicado para el trabajo.

ARCHIVO - J Balvin llega a la 68.a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - J Balvin llega a la 68.a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

“Nuestros momentos más grandes en la historia, de felicidad, giran en torno al deporte. Claro, la música, pero el deporte tiene este poder de unir a todo un país y generar una vibra realmente positiva. Así que eso es parte de mi ADN”, dijo Balvin sobre Colombia

Balvin es una cuarta parte del himno oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una reinterpretación de “Jump” de Van Halen que también cuenta con el baterista Travis Barker, la cantante pop/R&B Amber Mark y el guitarrista Steve Vai.

El año pasado, Joshua Burke, jefe de marketing global de música y cultura de The Coca-Cola Company, se acercó a Balvin con la idea. Al principio, el cantante sintió aprensión.

“Soy muy precavido cuando se trata de canciones como esta. Es como tocar la Mona Lisa”, comentó Balvin.

“Siento muchísimo respeto por himnos así”, agregó. Por eso, tuvo que adoptar “un enfoque totalmente diferente” para que funcionara; quería evitar comparaciones directas con la grabación original.

“Fue como un rompecabezas”, explica.

La voz rica y cristalina de Mark es la primera que se escucha en la pista; ella canta la letra original en inglés. Vai transforma su icónica guitarra; Barker potencia su percusión.

La mayor diferencia está en las aportaciones de Balvin. Escribió un verso nuevo —en español— sobre una producción cortesía de su colaborador L.E.X.V.Z, un sonido que describe como “funk brasileño con cuerdas duras, algo así como hip hop”.

“'Jump' no es una canción de fútbol", dijo sobre la original. "Por eso tuve que poner el amor y la pasión latinos por el fútbol (en la letra)”.

“El fútbol es nuestro idioma / Aquí todos somos mi gente”, rapea.

“El fútbol consiste en reunir a todo el mundo”, afirma. Es un mensaje especialmente resonante mientras aficionados y organizadores deportivos consideran las maneras en que la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump podría afectar el torneo.

“Ojalá esta administración abra la mente y vea que esto es un evento mundial. Esto es para todos nosotros. Que la gente de verdad se divierta, disfrute y demuestre que Estados Unidos definitivamente puede organizar una Copa Mundial”, señaló Balvin.

La nueva “Jump”, que sale el viernes, se lanzó a través del recién creado sello interno de Coca-Cola, Real Thing Records, en alianza con Capitol Records. El video de “Jump”, dirigido artísticamente y diseñado por McFlyy, está ilustrado al estilo del anime, lo que refuerza su objetivo de reflejar el interés cultural global.

Coca-Cola ha sido patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1978 y ha producido varios himnos propios para el evento, entre ellos “Colors” de Jason Derulo en 2018 y una reinterpretación de “A Kind of Magic” de Queen en 2022 con la participación de la cantante mexicana Danna Paola, la rapera egipcia Felukah y la cantante saudí TamTam.

“Reimaginar una canción tan icónica como ‘Jump’ de Van Halen conllevó un verdadero sentido de responsabilidad”, escribió Burke a The Associated Press en una declaración exclusiva. “Los cuatro artistas se volcaron en el proceso como si este fuera su propio sencillo. Nuestro objetivo era crear un himno que celebrara todo el espectro de emociones del torneo y que se sintiera igual de poderoso en un estadio que sonando a todo volumen desde un auto con tus amigos. Pudimos lograr exactamente eso”.

¿Y Balvin? Espera que la gente responda a la energía de la canción y que de verdad la vea como “una canción de fútbol, ¿sabes? Y que la gente conecte con ella”.

Y eso es fútbol — no soccer. No te confundas.

“Ni siquiera sé qué es ‘soccer’. Siempre ha sido fútbol”, bromeó.

FUENTE: AP

