Iva Jovic usa consejos de Novak Djokovic para vencer a Jasmine Paolini en el Abierto de Australia

Cualquiera que haya sido su consejo, funcionó el viernes para la estadounidense de 18 años en su sorpresiva victoria sorpresiva por 6-2, 7-6 (3).

Se desquitó de la derrota en sets corridos ante Paolini —dos subcampeona en torneos del Grand Slam— en el Abierto de Estados Unidos del año pasado y catapultó a Jovic a la segunda semana de un grande por primera vez.

"De hecho, hablé un poco con Novak ayer. Así que fue bastante increíble", dijo Jovic en su conferencia de prensa. "Me dio algunos consejos muy atentos para mi juego y algo que puedo intentar incorporar en este partido que acabo de jugar".

La conexión se vio favorecida por el hecho de que su padre es serbio, y Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam, es un ícono nacional en su Serbia natal. Jovic ha visitado regularmente Belgrado y la ciudad sureña de Leskovac, donde residen familiares.

Su herencia también explica por qué Monica Seles y Djokovic fueron grandes inspiraciones para Jovic cuando creció en Estados Unidos e incursionó en el tenis.

Jovic sufrió dos quiebres al sacar para el partido, pero se mantuvo serena y confió en algunos de esos consejos de Djokovic antes de resolverlo en un desempate.

"Esa fue una de las cosas en la mente, porque creo que cuando Novak te da un consejo, lo sigues", expresó, sonriendo.

Parte de ello estaba relacionado con la necesidad de Jovic de abrir más la cancha y no apresurarse en los tiros todo el tiempo.

"Así que intenté hacer eso, y terminó bien", comentó. "Así que solo voy a intentar seguir escuchando a Novak".

Djokovic ha ganado 10 campeonatos en el Melbourne Park y, a sus 38 años, está aquí tratando de añadir el trofeo número 25 a su colección, lo que lo convertiría en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

Jovic fue una de las tres adolescentes que avanzaron el viernes, con la rusa Mirra Andreeva, la octava cabeza de serie, alcanzando la cuarta ronda en Australia por tercer año consecutivo y Victoria Mboko, una canadiense de 19 años, preparándose para un encuentro contra la número uno del mundo Aryna Sabalenka.

Jovic jugará a continuación contra Yulia Putintseva, quien desafió a una gran multitud que estaba en su contra en su victoria 6-3, 6-7 (3), 6-3 sobre la turca Zeynep Sonmez.

Putintseva, de 31 años, disputa su 14º Abierto de Australia consecutivo y su 44º evento de Grand Slam consecutivo. Ha sido dos veces cuartofinalista en el Abierto de Francia y en el Abierto de Estados Unidos de 2020.

Jovic es la jugadora más joven en el Top 100 femenino, y llega al partido de cuarta ronda —su primera vez tan lejos en un torneo importante— desde un ángulo completamente diferente. Es apenas su quinto grande.

Después de una victoria anterior en el torneo, Jovic habló en una entrevista televisiva en la cancha sobre cuánto admiraba a Seles y Djokovic, y cómo era "genial estar jugando un torneo en el que él también está jugando".

"Siempre piensas en esos momentos en los que vas a conocer a tus ídolos un poco, y creo que a veces para ciertas personas puede ser un poco desalentador si tal vez no son tan amables o abiertos como esperabas", dijo Jovic el viernes. "Creo que él es casi incluso más amable y más atento fuera de las cámaras de lo que se retrata.

"Quiero decir, es tan inteligente y realmente quiere ayudar a la generación más joven. Así que estoy realmente agradecida de tener ese consejo".

