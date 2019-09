Iturria gana 11ma etapa de la Vuelta, Roglic líder

"Ganar en La Vuelta, y encima cerca de casa y con mi familia por aquí, es un sueño hecho realidad", dijo Iturria. "Antes de venir a la carrera, en la presentación del ocho del equipo, me preguntaron qué etapa me gustaría ganar y elegí esta. Fui dando mi máximo todo el rato, intentando ir lo más rápido posible, sacando fuerzas de donde no las había. No pensaba en la diferencia sino en mí. ¡Y he ganado!".