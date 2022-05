VIDEO: Dua Lipa sufre dolorosa caída en el escenario

Dua Lipa protagonizó una perlita en pleno show de su gira Future Nostalgia en Milán, Italia. La cantante se cayó en el escenario mientras estaba entonando "Be the One", uno de sus mayores hits, y habría dejado al descubierto que estaba haciendo playback